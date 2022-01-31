«Новая газета» подала в суд на Кадырова

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«Новая газета» просит завести в отношении Рамзана Кадырова дело о возбуждении ненависти либо вражды Фото:

«Новая газета» подала заявление в Следственный комитет РФ на главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом издание сообщило на своем официальном сайте. Ранее Кадыров назвал «террористами» члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елены Милашиной.

«„Новая газета“ потребовала возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова. Кадыров заявляет о своих методах борьбы с террористами и своих дальнейших планах, а именно: „Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь. Мы очистили от них свою землю и теперь нещадно с ними боремся, где бы они ни находились“», — сообщается на сайте «Новой газеты».

Издание уточняет, что заявление подано на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. «Новая газета» просит возбудить уголовное дело в отношении Кадырова по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Ранее Кадыров заявил, что Каляпин и Милашина являются террористами, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев. Представитель СПЧ заявил, что такое заявление глава региона сделал «под влиянием эмоций». По мнению Каляпина, «обвинение в терроризме — это любимое обзывательство Кадырова». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова главы Чечни «личным мнением», передает RT.

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«Новая газета» подала заявление в Следственный комитет РФ на главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом издание сообщило на своем официальном сайте. Ранее Кадыров назвал «террористами» члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елены Милашиной. «„Новая газета“ потребовала возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова. Кадыров заявляет о своих методах борьбы с террористами и своих дальнейших планах, а именно: „Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь. Мы очистили от них свою землю и теперь нещадно с ними боремся, где бы они ни находились“», — сообщается на сайте «Новой газеты». Издание уточняет, что заявление подано на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. «Новая газета» просит возбудить уголовное дело в отношении Кадырова по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Ранее Кадыров заявил, что Каляпин и Милашина являются террористами, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев. Представитель СПЧ заявил, что такое заявление глава региона сделал «под влиянием эмоций». По мнению Каляпина, «обвинение в терроризме — это любимое обзывательство Кадырова». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова главы Чечни «личным мнением», передает RT.
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