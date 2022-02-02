Венедиктов обратился к Путину из-за слов Кадырова о журналистах

02 февраля 2022 в 15:22 Размер текста - 17 +

Алексей Венедиктов выразил солидарность со СМИ, в адрес которых звучат угрозы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов призвал проверить высказывания главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о журналистах. Свое обращение он направил президенту России Владимиру Путину. «В связи с угрозами, раздающимися в адрес наших коллег от руководителя Чеченской республики хотим заявить о своей солидарности с журналистами этих изданий. Обращаем внимание правоохранительных органов на эти нарушающие законы РФ заявления от высокопоставленного чиновника, являющегося генералом МВД. Просим Президента РФ как гаранта Конституции РФ вмешаться в эту ситуацию», — написал Венедиктов в своем telegram-канале. Ранее Рамзан Кадыров назвал террористкой журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. По словам Кадырова, она зарабатывает на теме Чеченской Республики и чеченцев. После этого «Новая газета» потребовала возбудить уголовное дело против Кадырова. В Кремле заявили, что слова Кадырова являются не оскорблением, а выражением личного мнения. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов призвал проверить высказывания главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о журналистах. Свое обращение он направил президенту России Владимиру Путину. «В связи с угрозами, раздающимися в адрес наших коллег от руководителя Чеченской республики хотим заявить о своей солидарности с журналистами этих изданий. Обращаем внимание правоохранительных органов на эти нарушающие законы РФ заявления от высокопоставленного чиновника, являющегося генералом МВД. Просим Президента РФ как гаранта Конституции РФ вмешаться в эту ситуацию», — написал Венедиктов в своем telegram-канале. Ранее Рамзан Кадыров назвал террористкой журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. По словам Кадырова, она зарабатывает на теме Чеченской Республики и чеченцев. После этого «Новая газета» потребовала возбудить уголовное дело против Кадырова. В Кремле заявили, что слова Кадырова являются не оскорблением, а выражением личного мнения.