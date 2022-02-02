Венедиктов обратился к Путину из-за слов Кадырова о журналистах

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Презентация книги Петра Авена
Алексей Венедиктов выразил солидарность со СМИ, в адрес которых звучат угрозы Фото:

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов призвал проверить высказывания главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о журналистах. Свое обращение он направил президенту России Владимиру Путину.

«В связи с угрозами, раздающимися в адрес наших коллег от руководителя Чеченской республики хотим заявить о своей солидарности с журналистами этих изданий. Обращаем внимание правоохранительных органов на эти нарушающие законы РФ заявления от высокопоставленного чиновника, являющегося генералом МВД. Просим Президента РФ как гаранта Конституции РФ вмешаться в эту ситуацию», — написал Венедиктов в своем telegram-канале.

Ранее Рамзан Кадыров назвал террористкой журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. По словам Кадырова, она зарабатывает на теме Чеченской Республики и чеченцев. После этого «Новая газета» потребовала возбудить уголовное дело против Кадырова. В Кремле заявили, что слова Кадырова являются не оскорблением, а выражением личного мнения.

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Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов призвал проверить высказывания главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о журналистах. Свое обращение он направил президенту России Владимиру Путину. «В связи с угрозами, раздающимися в адрес наших коллег от руководителя Чеченской республики хотим заявить о своей солидарности с журналистами этих изданий. Обращаем внимание правоохранительных органов на эти нарушающие законы РФ заявления от высокопоставленного чиновника, являющегося генералом МВД. Просим Президента РФ как гаранта Конституции РФ вмешаться в эту ситуацию», — написал Венедиктов в своем telegram-канале. Ранее Рамзан Кадыров назвал террористкой журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. По словам Кадырова, она зарабатывает на теме Чеченской Республики и чеченцев. После этого «Новая газета» потребовала возбудить уголовное дело против Кадырова. В Кремле заявили, что слова Кадырова являются не оскорблением, а выражением личного мнения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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