Член СПЧ Каляпин ответил на обвинения в терроризме от Кадырова

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Заседание комитета по правам человека, посвященный обсуждению НКО. Москва, совет по правам человека, каляпин игорь
Рамзан Кадыров является эмоциональным человеком, считает Игорь Каляпин Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Игоря Каляпина в терроризме под влиянием эмоций. Об этом заявил Каляпин в интервью журналистам.

«Кадыров человек эмоциональный, и на эмоциях он способен на подобные обвинения. К сожалению, так сложилась ситуация, что он ни разу за свои эмоциональные и не очень обдуманные высказывания не привлекался к ответственности. Ему за это ничего не бывает, его никто не ругает, потому что его некому ругать, кроме президента. Обвинение в терроризме — это любимое обзывательство Кадырова», — сказал Каляпин в беседе с РИА «Новости».

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что Каляпин и журналистка «Новой газеты» Елена Милашина являются террористами, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев. Кадыров также обвинил в терроризме членов семьи федерального судьи Сайди Янгулбаева. После этого Янгулбаев и его дочь Алия уехали из России.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Игоря Каляпина в терроризме под влиянием эмоций. Об этом заявил Каляпин в интервью журналистам. «Кадыров человек эмоциональный, и на эмоциях он способен на подобные обвинения. К сожалению, так сложилась ситуация, что он ни разу за свои эмоциональные и не очень обдуманные высказывания не привлекался к ответственности. Ему за это ничего не бывает, его никто не ругает, потому что его некому ругать, кроме президента. Обвинение в терроризме — это любимое обзывательство Кадырова», — сказал Каляпин в беседе с РИА «Новости». Ранее Рамзан Кадыров заявил, что Каляпин и журналистка «Новой газеты» Елена Милашина являются террористами, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев. Кадыров также обвинил в терроризме членов семьи федерального судьи Сайди Янгулбаева. После этого Янгулбаев и его дочь Алия уехали из России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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