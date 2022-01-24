Член СПЧ Каляпин ответил на обвинения в терроризме от Кадырова

24 января 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров является эмоциональным человеком, считает Игорь Каляпин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Игоря Каляпина в терроризме под влиянием эмоций. Об этом заявил Каляпин в интервью журналистам. «Кадыров человек эмоциональный, и на эмоциях он способен на подобные обвинения. К сожалению, так сложилась ситуация, что он ни разу за свои эмоциональные и не очень обдуманные высказывания не привлекался к ответственности. Ему за это ничего не бывает, его никто не ругает, потому что его некому ругать, кроме президента. Обвинение в терроризме — это любимое обзывательство Кадырова», — сказал Каляпин в беседе с РИА «Новости». Ранее Рамзан Кадыров заявил, что Каляпин и журналистка «Новой газеты» Елена Милашина являются террористами, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев. Кадыров также обвинил в терроризме членов семьи федерального судьи Сайди Янгулбаева. После этого Янгулбаев и его дочь Алия уехали из России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Игоря Каляпина в терроризме под влиянием эмоций. Об этом заявил Каляпин в интервью журналистам. «Кадыров человек эмоциональный, и на эмоциях он способен на подобные обвинения. К сожалению, так сложилась ситуация, что он ни разу за свои эмоциональные и не очень обдуманные высказывания не привлекался к ответственности. Ему за это ничего не бывает, его никто не ругает, потому что его некому ругать, кроме президента. Обвинение в терроризме — это любимое обзывательство Кадырова», — сказал Каляпин в беседе с РИА «Новости». Ранее Рамзан Кадыров заявил, что Каляпин и журналистка «Новой газеты» Елена Милашина являются террористами, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев. Кадыров также обвинил в терроризме членов семьи федерального судьи Сайди Янгулбаева. После этого Янгулбаев и его дочь Алия уехали из России.