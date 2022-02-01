Риэлторы предрекли существенный рост цен на квартиры в ХМАО

02 февраля 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

В малых городах стоимость увеличивается в среднем на 5% ежеквартально Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО из-за роста стоимости стойматериалов и высокого спроса растут цены на квартиры в новых домах, вслед за ними тенденция переходит на вторичный рынок, ежеквартальный прирост за последний квартал составляет 3-4%. По оценкам специалистов сферы недвижимости, в ближайшее время стоимость квадратных метров будет только увеличиваться из-за доминирования спроса над предложением. Об этом URA.RU рассказал управляющий франчайзинг-офиса компании «Этажи» в Нефтеюганске и Пыть-Яхе Олег Черкашин. «В первую очередь повышают цены застройщики из-за увеличения стоимости материалов и высокого спроса, за ними следуют продавцы вторичного жилья. Меньше всего цены растут в крупных городах ХМАО — Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск потому что застройка активно ведется, в малых городах стоимость увеличивается в среднем на 5% в квартал. С 2018 года цена квадратного метра увеличилась почти вдвое и эксперты рынка полагают, что в ХМАО обороты будут только усиливаться», — говорит Черкашин. Представитель компании «Этажи» также отметил, что в крупных российских городах ожидают снижения цены, но ХМАО эта тенденция не коснется по той причине, что спрос на недвижимость слишком высок. «В крупных городах обычно большое количество квартир на продажу. А в малых мы не успеваем выставлять на свои ресурсы новые квартиры, в то время находящиеся в работе уже распроданы», — объясняет ситуацию риелтор. По мнению Черкашина, спрос у покупателей повышается на однушки и малосемейки, больше всего дорожают же двухкомнатные квартиры. Ранее URA.RU сообщало, что аналитики предсказывали существенное увеличение цен на недвижимость в ХМАО в начале 2022 года. Об этом заявляли и сами застройщики, объясняя рост повышением цены на материалы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО из-за роста стоимости стойматериалов и высокого спроса растут цены на квартиры в новых домах, вслед за ними тенденция переходит на вторичный рынок, ежеквартальный прирост за последний квартал составляет 3-4%. По оценкам специалистов сферы недвижимости, в ближайшее время стоимость квадратных метров будет только увеличиваться из-за доминирования спроса над предложением. Об этом URA.RU рассказал управляющий франчайзинг-офиса компании «Этажи» в Нефтеюганске и Пыть-Яхе Олег Черкашин. «В первую очередь повышают цены застройщики из-за увеличения стоимости материалов и высокого спроса, за ними следуют продавцы вторичного жилья. Меньше всего цены растут в крупных городах ХМАО — Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск потому что застройка активно ведется, в малых городах стоимость увеличивается в среднем на 5% в квартал. С 2018 года цена квадратного метра увеличилась почти вдвое и эксперты рынка полагают, что в ХМАО обороты будут только усиливаться», — говорит Черкашин. Представитель компании «Этажи» также отметил, что в крупных российских городах ожидают снижения цены, но ХМАО эта тенденция не коснется по той причине, что спрос на недвижимость слишком высок. «В крупных городах обычно большое количество квартир на продажу. А в малых мы не успеваем выставлять на свои ресурсы новые квартиры, в то время находящиеся в работе уже распроданы», — объясняет ситуацию риелтор. По мнению Черкашина, спрос у покупателей повышается на однушки и малосемейки, больше всего дорожают же двухкомнатные квартиры. Ранее URA.RU сообщало, что аналитики предсказывали существенное увеличение цен на недвижимость в ХМАО в начале 2022 года. Об этом заявляли и сами застройщики, объясняя рост повышением цены на материалы.