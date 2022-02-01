01 февраля 2022

Тюменский губернатор вернет бизнесу важную льготу

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, моор александр
По поручению губернатора Александра Моора промышленным предприятиям выделят 200 млн рублей на возврат ранее отмененной льготы Фото:

Губернатор Тюменской области поручил вернуть предпринимателям льготу по возмещению первого взноса по договорам лизинга, на которую ранее в бюджете не заложили средств. Такое заявление Александр Моор сделал в рамках заседания Совета по улучшению инвестиционного климата.

«Бюджет 2022 года формировался в консервативном варианте. Сейчас у нас есть возможности на увеличение поддержки промышленности. Прошу департамент финансов оперативно подготовить документы, чтобы добавить 200 млн рублей на эту форму поддержки (возмещение затрат по уплате первого взноса при заключении договоров лизинга — прим. URA.RU)», — заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, документы на получение поддержки бизнесмены смогут подавать уже с 1 апреля. Компании смогут рассчитывать на возмещение 100% затрат, но не более чем 25 млн рублей.

Данная мера поддержки не была заложена в бюджете 2022 года. А ранее, в 2021 году, ее размер был уменьшен: можно было получить лишь 50% возмещения, до 10 млн рублей.

«Изменения по предельным размерам поддержки были вызваны необходимостью свести наши документы с требованиями Минпромторга РФ, потому что мы привлекали в прошлом году софинансирование из федерального бюджета. Предприятия по этому вопросу обращаются, мы видим, что есть запрос», — пояснил губернатор Моор.

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Губернатор Тюменской области поручил вернуть предпринимателям льготу по возмещению первого взноса по договорам лизинга, на которую ранее в бюджете не заложили средств. Такое заявление Александр Моор сделал в рамках заседания Совета по улучшению инвестиционного климата. «Бюджет 2022 года формировался в консервативном варианте. Сейчас у нас есть возможности на увеличение поддержки промышленности. Прошу департамент финансов оперативно подготовить документы, чтобы добавить 200 млн рублей на эту форму поддержки (возмещение затрат по уплате первого взноса при заключении договоров лизинга — прим. URA.RU)», — заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, документы на получение поддержки бизнесмены смогут подавать уже с 1 апреля. Компании смогут рассчитывать на возмещение 100% затрат, но не более чем 25 млн рублей. Данная мера поддержки не была заложена в бюджете 2022 года. А ранее, в 2021 году, ее размер был уменьшен: можно было получить лишь 50% возмещения, до 10 млн рублей. «Изменения по предельным размерам поддержки были вызваны необходимостью свести наши документы с требованиями Минпромторга РФ, потому что мы привлекали в прошлом году софинансирование из федерального бюджета. Предприятия по этому вопросу обращаются, мы видим, что есть запрос», — пояснил губернатор Моор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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