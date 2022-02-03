Иммунолог рассказал о необычном эффекте COVID-вакцинации

Ученые сравнили реакцию людей, получивших вакцину коронавируса и плацебо Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Люди, прошедшие вакцинацию против коронавируса, подвержены эффекту ноцебо, когда пациенты жалуются на нежелательные явления из-за прививки, но на деле негативные признаки не имеют с ней ничего общего. Об этом, ссылаясь на исследование, URA.RU заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Есть исследование о том, что, оказывается, очень значительная доля нежелательных явлений в результате применения вакцин, системных особенно, обусловлено эффектом ноцебо. Сравнили группы вакцин с группой плацебо, и поняли, что у плацебников очень частые нежелательные явления. Им не ввели ничего значимого, а у них масса нежелательных явлений выявляется», — сказал Николай Крючков.

«И при том, что после первой инъекции примерно у 70% людей, который жалуются после введения вакцины на нежелательные явления, эти явления могут быть вызваны этим эффектом ноцебо, то есть, вообще никак не связанным с самой вакциной. А после второй инъекции таких примерно половина», — уточнил эксперт.

Крючков рассказал, что подобные исследования по вакцинам против других инфекций имели такие же результаты. «Это и по гриппозным вакцинам было показано. Там процент не точно такой же, но порядки такие же. Головные боли, недомогания, слабость могут быть связаны именно с эффектом ноцебо», — отметил иммунолог.

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