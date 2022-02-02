Роспотребнадзор создал методику определения подвидов «Омикрона»

03 февраля 2022 в 06:38 Размер текста - 17 +

Разработка Роспотребнадзора поспособствует оперативной реакции на изменения эпидемиологической ситуации Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Роспотребнадзоре придумали новый метод определения линий омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработана новая лабораторная методика, направленная на определение трех линий штамма „Омикрон“», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что новая разработка способна определить все известные линии «Омикрона»: BA.1, BA.2 и BA.3. Разработка существенно расширяет арсенал инструментов мониторинга эпидемиологической ситуации, почеркнули в Роспотребнадзоре. «[Разработка] будет активно использоваться для скрининговых исследований, что позволит оперативно проводить вирусологический мониторинг и своевременно реагировать на изменения эпидемиологической ситуации», — заключается в сообщении пресс-службы. Ранее сообщалось, что итальянские ученые нашли новый вариант омикрон-штамма. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о выявлении новой мутации «Омикрона». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Роспотребнадзоре придумали новый метод определения линий омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработана новая лабораторная методика, направленная на определение трех линий штамма „Омикрон“», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что новая разработка способна определить все известные линии «Омикрона»: BA.1, BA.2 и BA.3. Разработка существенно расширяет арсенал инструментов мониторинга эпидемиологической ситуации, почеркнули в Роспотребнадзоре. «[Разработка] будет активно использоваться для скрининговых исследований, что позволит оперативно проводить вирусологический мониторинг и своевременно реагировать на изменения эпидемиологической ситуации», — заключается в сообщении пресс-службы. Ранее сообщалось, что итальянские ученые нашли новый вариант омикрон-штамма. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о выявлении новой мутации «Омикрона».