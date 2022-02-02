02 февраля 2022

Роспотребнадзор создал методику определения подвидов «Омикрона»

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Разработка Роспотребнадзора поспособствует оперативной реакции на изменения эпидемиологической ситуации Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Роспотребнадзоре придумали новый метод определения линий омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработана новая лабораторная методика, направленная на определение трех линий штамма „Омикрон“», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что новая разработка способна определить все известные линии «Омикрона»: BA.1, BA.2 и BA.3.

Разработка существенно расширяет арсенал инструментов мониторинга эпидемиологической ситуации, почеркнули в Роспотребнадзоре. «[Разработка] будет активно использоваться для скрининговых исследований, что позволит оперативно проводить вирусологический мониторинг и своевременно реагировать на изменения эпидемиологической ситуации», — заключается в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что итальянские ученые нашли новый вариант омикрон-штамма. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о выявлении новой мутации «Омикрона».

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В Роспотребнадзоре придумали новый метод определения линий омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработана новая лабораторная методика, направленная на определение трех линий штамма „Омикрон“», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что новая разработка способна определить все известные линии «Омикрона»: BA.1, BA.2 и BA.3. Разработка существенно расширяет арсенал инструментов мониторинга эпидемиологической ситуации, почеркнули в Роспотребнадзоре. «[Разработка] будет активно использоваться для скрининговых исследований, что позволит оперативно проводить вирусологический мониторинг и своевременно реагировать на изменения эпидемиологической ситуации», — заключается в сообщении пресс-службы. Ранее сообщалось, что итальянские ученые нашли новый вариант омикрон-штамма. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о выявлении новой мутации «Омикрона».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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