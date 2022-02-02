Роспотребнадзор создал методику определения подвидов «Омикрона»

В Роспотребнадзоре придумали новый метод определения линий омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработана новая лабораторная методика, направленная на определение трех линий штамма „Омикрон“», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что новая разработка способна определить все известные линии «Омикрона»: BA.1, BA.2 и BA.3.
Разработка существенно расширяет арсенал инструментов мониторинга эпидемиологической ситуации, почеркнули в Роспотребнадзоре. «[Разработка] будет активно использоваться для скрининговых исследований, что позволит оперативно проводить вирусологический мониторинг и своевременно реагировать на изменения эпидемиологической ситуации», — заключается в сообщении пресс-службы.
В Роспотребнадзоре придумали новый метод определения линий омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработана новая лабораторная методика, направленная на определение трех линий штамма „Омикрон“», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что новая разработка способна определить все известные линии «Омикрона»: BA.1, BA.2 и BA.3. Разработка существенно расширяет арсенал инструментов мониторинга эпидемиологической ситуации, почеркнули в Роспотребнадзоре. «[Разработка] будет активно использоваться для скрининговых исследований, что позволит оперативно проводить вирусологический мониторинг и своевременно реагировать на изменения эпидемиологической ситуации», — заключается в сообщении пресс-службы. Ранее сообщалось, что итальянские ученые нашли новый вариант омикрон-штамма. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о выявлении новой мутации «Омикрона».