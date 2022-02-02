Попова: в России выявили более заразную мутацию «Омикрона»

02 февраля 2022 в 19:52 Размер текста - 17 +

Новый вариант «Омикрона» более заразен Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России выявлена новая мутация омикрон-штамма ВА.2, которая является более заразной. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, было выявлено в Москве, республике Марий Эл, Ростовской области, республике Башкортостан. Целый ряд стран говорит еще о более высокой контегиозности этой линии», — заявила Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с Covid-19, трансляция ведется телеканалом «Россия 24». В Дании данный вариант «Омикрона» стал доминирующим и составляет 82%, в Великобритании и США доля зараженных этой линией вируса достигает всего 8-9%. Попова также уточнила, что линия ВА.3 в России пока не выявлена. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России выявлена новая мутация омикрон-штамма ВА.2, которая является более заразной. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, было выявлено в Москве, республике Марий Эл, Ростовской области, республике Башкортостан. Целый ряд стран говорит еще о более высокой контегиозности этой линии», — заявила Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с Covid-19, трансляция ведется телеканалом «Россия 24». В Дании данный вариант «Омикрона» стал доминирующим и составляет 82%, в Великобритании и США доля зараженных этой линией вируса достигает всего 8-9%. Попова также уточнила, что линия ВА.3 в России пока не выявлена.