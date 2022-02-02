Попова: в России выявили более заразную мутацию «Омикрона»

В России выявлена новая мутация омикрон-штамма ВА.2, которая является более заразной. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, было выявлено в Москве, республике Марий Эл, Ростовской области, республике Башкортостан. Целый ряд стран говорит еще о более высокой контегиозности этой линии», — заявила Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с Covid-19, трансляция ведется телеканалом «Россия 24».
В Дании данный вариант «Омикрона» стал доминирующим и составляет 82%, в Великобритании и США доля зараженных этой линией вируса достигает всего 8-9%. Попова также уточнила, что линия ВА.3 в России пока не выявлена.
В России выявлена новая мутация омикрон-штамма ВА.2, которая является более заразной. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, было выявлено в Москве, республике Марий Эл, Ростовской области, республике Башкортостан. Целый ряд стран говорит еще о более высокой контегиозности этой линии», — заявила Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с Covid-19, трансляция ведется телеканалом «Россия 24». В Дании данный вариант «Омикрона» стал доминирующим и составляет 82%, в Великобритании и США доля зараженных этой линией вируса достигает всего 8-9%. Попова также уточнила, что линия ВА.3 в России пока не выявлена.