Ученые сообщили о новой разновидности омикрон-штамма COVID

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Новый вариант штамма «Омикрон» принимает признаки сезонного заболевания, выяснили ученые в Италии Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Итальянские ученые обнаружили новый вариант штамма коронавируса «Омикрон», который принимает признаки сезонного заболевания. Об этом заявил директор Национального научно-исследовательского института «Спалланцани» в Италии Франческо Вайя.

«Итальянские специалисты больше месяца назад выделили новую разновидность вируса, так называемый «Омикрон-2», но «не посчитали нужным тревожить общественное мнение из-за варианта, идентичного «Омикрону-1»», — заявил Вайя на мероприятии, посвященном двухлетней годовщине выявления первых случаев коронавируса в Италии. Его слова приводит РИА «Новости».

По его словам, мутация коронавируса принимает характеристики и признаки сезонного заболевания. В ближайшее время COVID-19 станет сезонным заболеванием, а мир перейдет на ежегодную вакцинацию от инфекции. «Мы находимся в прекрасной точке, когда сейчас можем думать об ослаблении мер. Вакцинация стала стратегическим инструментом, который позволил нам оказаться в стадии, когда игра почти завершена», — добавил Вайя.

Директор «Спалланцани» призвал распространять вакцину по всему миру, особенно в странах, где есть сложности с производством препарата. В конечном итоге, вакцины будут эффективны против будущих штаммов, сказал Вайя.

В России также уверены, что коронавирус станет сезонным заболеванием, как ОРВИ. В пример приводят штамм «Омикрон», который заразнее прежних мутаций, но сама болезнь протекает легче.

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Итальянские ученые обнаружили новый вариант штамма коронавируса «Омикрон», который принимает признаки сезонного заболевания. Об этом заявил директор Национального научно-исследовательского института «Спалланцани» в Италии Франческо Вайя. «Итальянские специалисты больше месяца назад выделили новую разновидность вируса, так называемый «Омикрон-2», но «не посчитали нужным тревожить общественное мнение из-за варианта, идентичного «Омикрону-1»», — заявил Вайя на мероприятии, посвященном двухлетней годовщине выявления первых случаев коронавируса в Италии. Его слова приводит РИА «Новости». По его словам, мутация коронавируса принимает характеристики и признаки сезонного заболевания. В ближайшее время COVID-19 станет сезонным заболеванием, а мир перейдет на ежегодную вакцинацию от инфекции. «Мы находимся в прекрасной точке, когда сейчас можем думать об ослаблении мер. Вакцинация стала стратегическим инструментом, который позволил нам оказаться в стадии, когда игра почти завершена», — добавил Вайя. Директор «Спалланцани» призвал распространять вакцину по всему миру, особенно в странах, где есть сложности с производством препарата. В конечном итоге, вакцины будут эффективны против будущих штаммов, сказал Вайя. В России также уверены, что коронавирус станет сезонным заболеванием, как ОРВИ. В пример приводят штамм «Омикрон», который заразнее прежних мутаций, но сама болезнь протекает легче.
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