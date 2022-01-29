Ученые сообщили о новой разновидности омикрон-штамма COVID

29 января 2022 в 21:51 Размер текста - 17 +

Новый вариант штамма «Омикрон» принимает признаки сезонного заболевания, выяснили ученые в Италии Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Итальянские ученые обнаружили новый вариант штамма коронавируса «Омикрон», который принимает признаки сезонного заболевания. Об этом заявил директор Национального научно-исследовательского института «Спалланцани» в Италии Франческо Вайя. «Итальянские специалисты больше месяца назад выделили новую разновидность вируса, так называемый «Омикрон-2», но «не посчитали нужным тревожить общественное мнение из-за варианта, идентичного «Омикрону-1»», — заявил Вайя на мероприятии, посвященном двухлетней годовщине выявления первых случаев коронавируса в Италии. Его слова приводит РИА «Новости». По его словам, мутация коронавируса принимает характеристики и признаки сезонного заболевания. В ближайшее время COVID-19 станет сезонным заболеванием, а мир перейдет на ежегодную вакцинацию от инфекции. «Мы находимся в прекрасной точке, когда сейчас можем думать об ослаблении мер. Вакцинация стала стратегическим инструментом, который позволил нам оказаться в стадии, когда игра почти завершена», — добавил Вайя. Директор «Спалланцани» призвал распространять вакцину по всему миру, особенно в странах, где есть сложности с производством препарата. В конечном итоге, вакцины будут эффективны против будущих штаммов, сказал Вайя. В России также уверены, что коронавирус станет сезонным заболеванием, как ОРВИ. В пример приводят штамм «Омикрон», который заразнее прежних мутаций, но сама болезнь протекает легче. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Итальянские ученые обнаружили новый вариант штамма коронавируса «Омикрон», который принимает признаки сезонного заболевания. Об этом заявил директор Национального научно-исследовательского института «Спалланцани» в Италии Франческо Вайя. «Итальянские специалисты больше месяца назад выделили новую разновидность вируса, так называемый «Омикрон-2», но «не посчитали нужным тревожить общественное мнение из-за варианта, идентичного «Омикрону-1»», — заявил Вайя на мероприятии, посвященном двухлетней годовщине выявления первых случаев коронавируса в Италии. Его слова приводит РИА «Новости». По его словам, мутация коронавируса принимает характеристики и признаки сезонного заболевания. В ближайшее время COVID-19 станет сезонным заболеванием, а мир перейдет на ежегодную вакцинацию от инфекции. «Мы находимся в прекрасной точке, когда сейчас можем думать об ослаблении мер. Вакцинация стала стратегическим инструментом, который позволил нам оказаться в стадии, когда игра почти завершена», — добавил Вайя. Директор «Спалланцани» призвал распространять вакцину по всему миру, особенно в странах, где есть сложности с производством препарата. В конечном итоге, вакцины будут эффективны против будущих штаммов, сказал Вайя. В России также уверены, что коронавирус станет сезонным заболеванием, как ОРВИ. В пример приводят штамм «Омикрон», который заразнее прежних мутаций, но сама болезнь протекает легче.