Топ-менеджер Xsolla покинул пост после скандала

Новым руководителем Xsolla стал Константин Голубицкий Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Владелец и основатель Xsolla Александр Агапитов ушел с поста директора компании. Его место займет Константин Голубицкий, до этого главный технический директор Xsolla.

«Александр Агапитов ушел с поста гендиректора компании. На должность CEO назначен Константин Голубицкий, который ранее был СТО (главным техническим директором) Xsolla», — пишет Forbes.

Агапитов при этом займется развитием других компаний холдинга. Он также будет консультировать Голубицкого, перед которым стоит задача запуска новых продуктов и сервисов для разработчиков мобильных игр, выхода на новые рынки Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока и развития корпоративной культуры.

Агапитов сфокусируется на развитии других компаний холдинга и будет консультировать Голубицкого, его приоритетом станет работа над инновационными проектами в области Web 3.0, пояснила компания. «Мы тесно работали с Константином на протяжении 10 лет, и я уверен в том, что он обеспечит необходимый уровень менеджмента для следующего этапа роста компании», — цитирует пресс-служба Агапитова.

Xsolla основана в Перми 2005 году. Она создала сервис платежных услуг для разработчиков и издателей видеоигр. Выручка по итогам 2020 года — 67 млн долларов. Летом 2021 года компания оказалась в центре скандала после массового увольнения сотрудников. Агапитов решил расстаться с сотрудниками из-за их невовлеченности в рабочий процесс.

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