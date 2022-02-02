Топ-менеджер Xsolla покинул пост после скандала

Владелец и основатель Xsolla Александр Агапитов ушел с поста директора компании. Его место займет Константин Голубицкий, до этого главный технический директор Xsolla.
«Александр Агапитов ушел с поста гендиректора компании. На должность CEO назначен Константин Голубицкий, который ранее был СТО (главным техническим директором) Xsolla», — пишет Forbes.
Агапитов при этом займется развитием других компаний холдинга. Он также будет консультировать Голубицкого, перед которым стоит задача запуска новых продуктов и сервисов для разработчиков мобильных игр, выхода на новые рынки Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока и развития корпоративной культуры.
Агапитов сфокусируется на развитии других компаний холдинга и будет консультировать Голубицкого, его приоритетом станет работа над инновационными проектами в области Web 3.0, пояснила компания. «Мы тесно работали с Константином на протяжении 10 лет, и я уверен в том, что он обеспечит необходимый уровень менеджмента для следующего этапа роста компании», — цитирует пресс-служба Агапитова.
Xsolla основана в Перми 2005 году. Она создала сервис платежных услуг для разработчиков и издателей видеоигр. Выручка по итогам 2020 года — 67 млн долларов. Летом 2021 года компания оказалась в центре скандала после массового увольнения сотрудников. Агапитов решил расстаться с сотрудниками из-за их невовлеченности в рабочий процесс.
Владелец и основатель Xsolla Александр Агапитов ушел с поста директора компании. Его место займет Константин Голубицкий, до этого главный технический директор Xsolla. «Александр Агапитов ушел с поста гендиректора компании. На должность CEO назначен Константин Голубицкий, который ранее был СТО (главным техническим директором) Xsolla», — пишет Forbes. Агапитов при этом займется развитием других компаний холдинга. Он также будет консультировать Голубицкого, перед которым стоит задача запуска новых продуктов и сервисов для разработчиков мобильных игр, выхода на новые рынки Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока и развития корпоративной культуры. Агапитов сфокусируется на развитии других компаний холдинга и будет консультировать Голубицкого, его приоритетом станет работа над инновационными проектами в области Web 3.0, пояснила компания. «Мы тесно работали с Константином на протяжении 10 лет, и я уверен в том, что он обеспечит необходимый уровень менеджмента для следующего этапа роста компании», — цитирует пресс-служба Агапитова. Xsolla основана в Перми 2005 году. Она создала сервис платежных услуг для разработчиков и издателей видеоигр. Выручка по итогам 2020 года — 67 млн долларов. Летом 2021 года компания оказалась в центре скандала после массового увольнения сотрудников. Агапитов решил расстаться с сотрудниками из-за их невовлеченности в рабочий процесс.