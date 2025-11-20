Глава важной пермской территории придумала, как сберечь дороги

Ольга Андрианова руководит территорией с весны 2025 года Фото: ВК Ольга Андрианова

Глава Пермского муниципального округа Ольга Андрианова инициировала комплекс решений, который направлен на кардинальное улучшение качества дорог в территории. Сегодня, 20 ноября, депутаты думы поддержали ее предложения в первом чтении. Пермский район — стратегическая территория Прикамья, которая активно развивается в последние годы.

«Принято важное, выверенное решение, которое задаст новый стандарт качества жизни на нашей территории. Окружная дума рассмотрела в первом чтении проект, внесенный по моей инициативе, кардинально усиливающий финансовую основу дорожного фонда», — говорит Ольга Андрианова в своем telegram-канале.

По ее словам, к этому шагу ее подтолкнул проведенный анализ: существующих ресурсов и подходов недостаточно для поддержания дорог в надлежащем состоянии. Нужны системные, а не точечные решения, которые будут стратегически работать на опережение. Увеличение бюджетных ассигнований позволит вести работу по нескольким направлениям:

в три раза увеличится объем капремонта дорог и объем работ по устранению дорожных пучин

летняя уборка тротуаров и остановочных площадок будет проводиться в разы чаще

двукратный рост интенсивности противогололедной обработки и вывоза снега

в ремонте начнет применяться новый, высокопрочный асфальтобетон, который будет работать на увеличение срока службы новых дорог.