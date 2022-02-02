Алена Водонаева отправилась голодать в Африку

Алена Водонаева принимает участие в экстремальном шоу телеканала ТНТ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уроженка Тюмени, телеведущая и блогер Алена Водонаева стала новой участницей шоу «Звезды в Африке». В рамках проекта знаменитости пытаются выжить в джунглях и добывают себе еду в испытаниях.

«Стало известно, что в ЮАР (для участия в шоу «Звезды в Африке — прим. URA.RU) отправилось несколько знаменитостей. Это Валя Карнавал, Алена Водонаева и Карина Кросс. Каждая из участниц проверит себя на прочность. Им придется переживать постоянное чувство голода и проходить сложные испытания, чтобы добыть еду», — пишет издание «СтарХит» со ссылкой на свои источники.

URA.RU не удалось связаться с самой Аленой Водонаевой: по номеру телефона девушки срабатывает автоответчик. При этом в Instagram ведущей несколько дней назад начали появляться фото в купальнике, а сама она призналась, что находится в отпуске, но не указала, где именно.

Ранее URA.RU писало, что в апреле Водонаева перенесла микроинсульт. После выписки из больницы знаменитость сообщила, что старается минимизировать стрессы в своей жизни.