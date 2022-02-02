02 февраля 2022
01 февраля 2022

Алена Водонаева отправилась голодать в Африку

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера фильма
Алена Водонаева принимает участие в экстремальном шоу телеканала ТНТ Фото:

Уроженка Тюмени, телеведущая и блогер Алена Водонаева стала новой участницей шоу «Звезды в Африке». В рамках проекта знаменитости пытаются выжить в джунглях и добывают себе еду в испытаниях.

«Стало известно, что в ЮАР (для участия в шоу «Звезды в Африке — прим. URA.RU) отправилось несколько знаменитостей. Это Валя Карнавал, Алена Водонаева и Карина Кросс. Каждая из участниц проверит себя на прочность. Им придется переживать постоянное чувство голода и проходить сложные испытания, чтобы добыть еду», — пишет издание «СтарХит» со ссылкой на свои источники.

URA.RU не удалось связаться с самой Аленой Водонаевой: по номеру телефона девушки срабатывает автоответчик. При этом в Instagram ведущей несколько дней назад начали появляться фото в купальнике, а сама она призналась, что находится в отпуске, но не указала, где именно.

Ранее URA.RU писало, что в апреле Водонаева перенесла микроинсульт. После выписки из больницы знаменитость сообщила, что старается минимизировать стрессы в своей жизни.

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Уроженка Тюмени, телеведущая и блогер Алена Водонаева стала новой участницей шоу «Звезды в Африке». В рамках проекта знаменитости пытаются выжить в джунглях и добывают себе еду в испытаниях. «Стало известно, что в ЮАР (для участия в шоу «Звезды в Африке — прим. URA.RU) отправилось несколько знаменитостей. Это Валя Карнавал, Алена Водонаева и Карина Кросс. Каждая из участниц проверит себя на прочность. Им придется переживать постоянное чувство голода и проходить сложные испытания, чтобы добыть еду», — пишет издание «СтарХит» со ссылкой на свои источники. URA.RU не удалось связаться с самой Аленой Водонаевой: по номеру телефона девушки срабатывает автоответчик. При этом в Instagram ведущей несколько дней назад начали появляться фото в купальнике, а сама она призналась, что находится в отпуске, но не указала, где именно. Ранее URA.RU писало, что в апреле Водонаева перенесла микроинсульт. После выписки из больницы знаменитость сообщила, что старается минимизировать стрессы в своей жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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