Байден заявил о ликвидации главаря ИГИЛ

Военная операция проходила в Сирии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лидер запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши ликвидирован американскими военными. Такое заявление сделал президент США Джо Байден.

«Прошлой ночью по моему указанию вооруженные силы США на северо-западе Сирии успешно провели контртеррористическую операцию. Мы сняли с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши — лидера ИГИЛ», — его заявление приводится на официальном сайте Белого дома.

Сама военная операция проходила в Сирии, пишет Nation News. В заявлении Байдена говорится, что потерь среди американцев, принимавших участие в операции, нет, передает Life .

Ранее сообщалось, что российским территориям угрожают террористы, которые сконцентрировались вблизи границ Афганистана со странами Содружества Независимых Государств. С таким заявлением в октябре прошлого года выступил президент РФ Владимир Путин. По его данным, количество игиловцев насчитывает порядка 2 тысяч человек.