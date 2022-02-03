Байден заявил о ликвидации главаря ИГИЛ

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Военная операция проходила в Сирии Фото:

Лидер запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши ликвидирован американскими военными. Такое заявление сделал президент США Джо Байден.

«Прошлой ночью по моему указанию вооруженные силы США на северо-западе Сирии успешно провели контртеррористическую операцию. Мы сняли с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши — лидера ИГИЛ», — его заявление приводится на официальном сайте Белого дома.

Сама военная операция проходила в Сирии, пишет Nation News. В заявлении Байдена говорится, что потерь среди американцев, принимавших участие в операции, нет, передает Life.

Ранее сообщалось, что российским территориям угрожают террористы, которые сконцентрировались вблизи границ Афганистана со странами Содружества Независимых Государств. С таким заявлением в октябре прошлого года выступил президент РФ Владимир Путин. По его данным, количество игиловцев насчитывает порядка 2 тысяч человек.

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Лидер запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши ликвидирован американскими военными. Такое заявление сделал президент США Джо Байден. «Прошлой ночью по моему указанию вооруженные силы США на северо-западе Сирии успешно провели контртеррористическую операцию. Мы сняли с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши — лидера ИГИЛ», — его заявление приводится на официальном сайте Белого дома. Сама военная операция проходила в Сирии, пишет Nation News. В заявлении Байдена говорится, что потерь среди американцев, принимавших участие в операции, нет, передает Life. Ранее сообщалось, что российским территориям угрожают террористы, которые сконцентрировались вблизи границ Афганистана со странами Содружества Независимых Государств. С таким заявлением в октябре прошлого года выступил президент РФ Владимир Путин. По его данным, количество игиловцев насчитывает порядка 2 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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