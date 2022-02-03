Полицейских в Мегионе подозревают в фальсификации доказательств

Накануне в рамках этого уголовного дела в город прибыли спецслужбы и сотрудники СК Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Начальника отдела по контролю за оборотом наркотиком ОМДВ по Мегиону и бывшего следователя подозревают в фальсификации доказательств по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Источник URA.RU из правоохранительных органов сообщает, что в статусе подозреваемых находятся начальник ОКОН Дмитрий Владимиров и экс-следователь Владимир Озерский. Факт возбуждения уголовного дела агентству подтвердили в СУ СКР по ХМАО.

«Лангепасским межрайонным следственным отделом СУ СК России в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков и бывшего следователя ОМВД России по Мегиону по ч.3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу) возбуждено уголовное дело. Преступная деятельность выявлена сотрудниками службы собственной безопасности УМВД», — говорят в пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО.

По версии следствия, в период с 11 по 30 марта 2020 года подозреваемые, чтобы искусственно повысить показатели раскрываемости, изготовили и самостоятельно подписали протоколы допросов троих свидетелей. В результате этого жителю Мегиона было предъявлено незаконное обвинение в совершении нескольких особо тяжких преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Дело в суде рассыпалось в феврале 2021-го, мужчина был оправдан.

В ОМВД сообщили, что начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков отстранен от служебных обязанностей. «В настоящие время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. Если его вина будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел, а его руководители — привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорят в пресс-службе ОМВД. В полиции также сообщили, что преступная деятельность сотрудника выявлена при содействии сотрудников ФСБ.

Источник URA.RU из правоохранительных органов сообщил, что подозреваемыми являются начальник отдела ОКОН Дмитрий Владимиров и экс-следователь Владимир Озерский. По версии инсайдера, для проведения следственных мероприятий в рамках уголовного дела Владимирова и Озерского накануне в Мегион прибыли спецслужбы.

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