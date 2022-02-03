В Мегионе прошла спецоперация ФСБ, СК и полиции. Инсайд

04 февраля 2022 в 11:04 Размер текста - 17 +

Спецслужбы прибыли в город для следственных действий по ранее совершенному преступлению Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Мегионе (ХМАО) представители ФСБ, полиции и Следственного комитета провели совместную операцию. Известно, что дело касается ранее выявленного преступления. О проведении мероприятий правоохранителями URA.RU сообщил источник, близкий к городской мэрии. «Вчера вечером в Мегионе начали работу Следственный комитет и ФСБ при поддержке полиции. Пока причины прибытия силовиков в город до конца не ясны», — говорит источник. Мэр Мегиона Олег Дейнеко в разговоре с URA.RU сообщил, что в городе действительно работали силовики, это связано с ранее выявленным преступлением. «Действительно, в Мегионе работали спецслужбы, но никого не привлекли. Мне сообщают, что это давняя история и время для следственных действий пришло, вчера они были проведены. Остальное — тайна следствия», — говорит Дейнеко. В пресс-службе управления МВД и следственного управления СКР по ХМАО не смогли оперативно прокомментировать URA.RU ситуацию и пообещали объяснить произошедшее позднее. В управлении ФСБ по Тюменской области не ответили на звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ проводит спецоперацию «Анаконда» на границах ХМАО. Источники агентства сообщали, что силовики выборочно останавливают автомобили и досматривают их на предмет перевозки оружия и взрывчатых веществ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Мегионе (ХМАО) представители ФСБ, полиции и Следственного комитета провели совместную операцию. Известно, что дело касается ранее выявленного преступления. О проведении мероприятий правоохранителями URA.RU сообщил источник, близкий к городской мэрии. «Вчера вечером в Мегионе начали работу Следственный комитет и ФСБ при поддержке полиции. Пока причины прибытия силовиков в город до конца не ясны», — говорит источник. Мэр Мегиона Олег Дейнеко в разговоре с URA.RU сообщил, что в городе действительно работали силовики, это связано с ранее выявленным преступлением. «Действительно, в Мегионе работали спецслужбы, но никого не привлекли. Мне сообщают, что это давняя история и время для следственных действий пришло, вчера они были проведены. Остальное — тайна следствия», — говорит Дейнеко. В пресс-службе управления МВД и следственного управления СКР по ХМАО не смогли оперативно прокомментировать URA.RU ситуацию и пообещали объяснить произошедшее позднее. В управлении ФСБ по Тюменской области не ответили на звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ проводит спецоперацию «Анаконда» на границах ХМАО. Источники агентства сообщали, что силовики выборочно останавливают автомобили и досматривают их на предмет перевозки оружия и взрывчатых веществ.