03 февраля 2022
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01 февраля 2022

В Мегионе прошла спецоперация ФСБ, СК и полиции. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
Спецслужбы прибыли в город для следственных действий по ранее совершенному преступлению Фото:

В Мегионе (ХМАО) представители ФСБ, полиции и Следственного комитета провели совместную операцию. Известно, что дело касается ранее выявленного преступления. О проведении мероприятий правоохранителями URA.RU сообщил источник, близкий к городской мэрии.

«Вчера вечером в Мегионе начали работу Следственный комитет и ФСБ при поддержке полиции. Пока причины прибытия силовиков в город до конца не ясны», — говорит источник.

Мэр Мегиона Олег Дейнеко в разговоре с URA.RU сообщил, что в городе действительно работали силовики, это связано с ранее выявленным преступлением. «Действительно, в Мегионе работали спецслужбы, но никого не привлекли. Мне сообщают, что это давняя история и время для следственных действий пришло, вчера они были проведены. Остальное — тайна следствия», — говорит Дейнеко.

В пресс-службе управления МВД и следственного управления СКР по ХМАО не смогли оперативно прокомментировать URA.RU ситуацию и пообещали объяснить произошедшее позднее. В управлении ФСБ по Тюменской области не ответили на звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ проводит спецоперацию «Анаконда» на границах ХМАО. Источники агентства сообщали, что силовики выборочно останавливают автомобили и досматривают их на предмет перевозки оружия и взрывчатых веществ.

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В Мегионе (ХМАО) представители ФСБ, полиции и Следственного комитета провели совместную операцию. Известно, что дело касается ранее выявленного преступления. О проведении мероприятий правоохранителями URA.RU сообщил источник, близкий к городской мэрии. «Вчера вечером в Мегионе начали работу Следственный комитет и ФСБ при поддержке полиции. Пока причины прибытия силовиков в город до конца не ясны», — говорит источник. Мэр Мегиона Олег Дейнеко в разговоре с URA.RU сообщил, что в городе действительно работали силовики, это связано с ранее выявленным преступлением. «Действительно, в Мегионе работали спецслужбы, но никого не привлекли. Мне сообщают, что это давняя история и время для следственных действий пришло, вчера они были проведены. Остальное — тайна следствия», — говорит Дейнеко. В пресс-службе управления МВД и следственного управления СКР по ХМАО не смогли оперативно прокомментировать URA.RU ситуацию и пообещали объяснить произошедшее позднее. В управлении ФСБ по Тюменской области не ответили на звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ проводит спецоперацию «Анаконда» на границах ХМАО. Источники агентства сообщали, что силовики выборочно останавливают автомобили и досматривают их на предмет перевозки оружия и взрывчатых веществ.
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