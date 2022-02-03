В ЯНАО продажа билетов на паромы началась раньше обычного

Стоимость билетов на паромы не поменялась Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жители Ямала могут купить билеты на паромы до Приобья уже сейчас — перевозчик Сергей Сандулов открыл продажу раньше обычного. Об этом сообщается на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«Приняли решение открыть продажи заранее, чтобы жители могли спланировать свой отпуск и купить билеты на нужную дату. В этом году на маршруте будут курсировать три парома „Победа“. Билеты можно приобрести на сайте и в кассах продаж», — передает пресс-служба департамента слова перевозчика Сандулова.

Также отмечается, что цена на билеты останется неизменной с прошлого года. Ожидается, что первые рейсы будут выполнены ориентировочно 27 мая.

Ранее власти Ямала собирались убрать льготный проезд для жителей региона на паромах из-за открывшейся дороги Салехард—Надым. Однако тогда еще кандидат, а теперь депутат Госдумы РФ Дмитрий Погорелый добился положительного для северян исхода событий.