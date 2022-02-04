Путин прибыл на Олимпиаду в Пекин

По итогам встречи Владимир Путин и Си Цзиньпин планируют выпустить совместное заявление Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Президент РФ Владимир Путин прибыл с визитом в Китай. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В Пекин президента РФ пригласил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Президент России прибыл в КНР с визитом по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. В ходе визита состоятся переговоры на высшем уровне, на которых планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», — сообщается на официальном сайте Кремля.

Путин и Си Цзиньпин затронут вопросы практического сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, финансово-инвестиционной, научно-технической и гуманитарной областях. Кроме того, лидеры России и Китая обсудят актуальную международную и региональную повестку.

По итогам встречи Путин и Си Цзиньпин планируют выпустить совместное заявление. В нем будут зафиксированы подходы России и Китая к решению ключевых мировых проблем.

Президент РФ планирует посетить зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путина будет сопровождать минимизированный пул журналистов. Передвигаться по Пекину во время Олимпиады глава РФ планирует на своем автомобиле. Песков также не исключил встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским в Китае.

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