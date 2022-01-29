В Кремле допустили встречу Путина и Зеленского на Олимпиаде

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует контакты с другими гостями на Олимпиаде Фото:
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Война на Украине

В Кремле не исключают возможной встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на Олимпийских играх в Пекине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В настоящее время в планах такой встречи нет. Хотя полностью мы этого исключать не можем», — ответил Песков на вопрос ТАСС о том, обсуждается ли возможность контакта Путина с Зеленским, который тоже посетит церемонию открытия Олимпиады.

Ранее председатель Китая Си Цзиньпин выразил надежду на личную встречу с Путиным в 2022 году. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что китайский лидер попросил Путина не воевать с Украиной во время проведения Олимпийских игр в Пекине. «Это особенно актуально, учитывая, что Си стремится укрепить свой престиж дома, поскольку он добивается поддержки беспрецедентного третьего срока в конце 2022 года», — сообщал источник.

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В Кремле не исключают возможной встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на Олимпийских играх в Пекине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «В настоящее время в планах такой встречи нет. Хотя полностью мы этого исключать не можем», — ответил Песков на вопрос ТАСС о том, обсуждается ли возможность контакта Путина с Зеленским, который тоже посетит церемонию открытия Олимпиады. Ранее председатель Китая Си Цзиньпин выразил надежду на личную встречу с Путиным в 2022 году. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что китайский лидер попросил Путина не воевать с Украиной во время проведения Олимпийских игр в Пекине. «Это особенно актуально, учитывая, что Си стремится укрепить свой престиж дома, поскольку он добивается поддержки беспрецедентного третьего срока в конце 2022 года», — сообщал источник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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