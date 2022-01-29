В Кремле допустили встречу Путина и Зеленского на Олимпиаде

29 января 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует контакты с другими гостями на Олимпиаде Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине В Кремле не исключают возможной встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на Олимпийских играх в Пекине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «В настоящее время в планах такой встречи нет. Хотя полностью мы этого исключать не можем», — ответил Песков на вопрос ТАСС о том, обсуждается ли возможность контакта Путина с Зеленским, который тоже посетит церемонию открытия Олимпиады. Ранее председатель Китая Си Цзиньпин выразил надежду на личную встречу с Путиным в 2022 году. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что китайский лидер попросил Путина не воевать с Украиной во время проведения Олимпийских игр в Пекине. «Это особенно актуально, учитывая, что Си стремится укрепить свой престиж дома, поскольку он добивается поддержки беспрецедентного третьего срока в конце 2022 года», — сообщал источник. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Кремле не исключают возможной встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на Олимпийских играх в Пекине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «В настоящее время в планах такой встречи нет. Хотя полностью мы этого исключать не можем», — ответил Песков на вопрос ТАСС о том, обсуждается ли возможность контакта Путина с Зеленским, который тоже посетит церемонию открытия Олимпиады. Ранее председатель Китая Си Цзиньпин выразил надежду на личную встречу с Путиным в 2022 году. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что китайский лидер попросил Путина не воевать с Украиной во время проведения Олимпийских игр в Пекине. «Это особенно актуально, учитывая, что Си стремится укрепить свой престиж дома, поскольку он добивается поддержки беспрецедентного третьего срока в конце 2022 года», — сообщал источник.