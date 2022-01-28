В Кремле раскрыли детали поездки Путина на Олимпиаду в Пекин

Владимир Путин посетит Олимпиаду в Китае Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин будет передвигаться по Пекину во время Олимпиады на своем автомобиле, в делегацию попадет минимальное число лиц. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Едет обычная делегация. Обычное количество лиц, которые занимаются организацией поездки. Едет минимизированный пул, который будет иметь скудные возможности по освещению пребывания Путина. Это связано с жесткими ограничениями, которые правильно и понятно ввели организаторы. Олимпиада проводится в сложное время, поэтому мы с пониманием к этому относимся и принимаем все необходимые меры», — сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что Путин будет передвигаться на своем авто. «Он всегда на своем авто передвигается», — добавил Песков. Он отметил, что планов по посещению других регионов Китая у Путина нет.

Олимпийские игры в Пекине начнутся 4 февраля, напоминает агентство Nation News. Вокруг спортивного события происходят скандалы. США призвали бойкотировать Игры, но впоследствии отменили это решение, сообщает «Утро.ру». Позже Bloomberg писал, что генсекретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин попросил президента РФ Владимира Путина не воевать с Украиной во время проведения Игр. В китайском МИДе эту публикацию назвали провокацией.

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