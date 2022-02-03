Челябинец не платил налоги, так как считал себя гражданином СССР

В настоящий момент мужчина скрывается от приставов Владимир Жабриков

Житель Кыштыма (Челябинская область) отказывался оплачивать налоги и отдавать кредит, утверждая, что он гражданин СССР, а не России. Как пояснили в службе судебных приставов, мужчина делал это, чтобы уйти от закона. После провала плана он сбежал.

«С 2019 года мужчина копил долги перед кредитной организацией и налоговой инспекцией. Он препятствовал работе судебных приставов, закатывая скандалы. Мужчина пытался обойти закон, утверждая, что он не гражданин России, а гражданин СССР», — рассказали изданию «Кыштымский рабочий» в пресс-службе приставов.

В ведомстве добавили, что долг, суммой свыше семи млн рублей, удалось частично списать с помощью ареста квартиры мужчины. Сейчас готовится арест на автотранспорт должника. Его автомобиль объявлен в розыск.