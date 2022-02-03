03 февраля 2022

Челябинец не платил налоги, так как считал себя гражданином СССР

© Служба новостей «URA.RU»
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В настоящий момент мужчина скрывается от приставов

Житель Кыштыма (Челябинская область) отказывался оплачивать налоги и отдавать кредит, утверждая, что он гражданин СССР, а не России. Как пояснили в службе судебных приставов, мужчина делал это, чтобы уйти от закона. После провала плана он сбежал.

«С 2019 года мужчина копил долги перед кредитной организацией и налоговой инспекцией. Он препятствовал работе судебных приставов, закатывая скандалы. Мужчина пытался обойти закон, утверждая, что он не гражданин России, а гражданин СССР», — рассказали изданию «Кыштымский рабочий» в пресс-службе приставов.

В ведомстве добавили, что долг, суммой свыше семи млн рублей, удалось частично списать с помощью ареста квартиры мужчины. Сейчас готовится арест на автотранспорт должника. Его автомобиль объявлен в розыск.

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Житель Кыштыма (Челябинская область) отказывался оплачивать налоги и отдавать кредит, утверждая, что он гражданин СССР, а не России. Как пояснили в службе судебных приставов, мужчина делал это, чтобы уйти от закона. После провала плана он сбежал. «С 2019 года мужчина копил долги перед кредитной организацией и налоговой инспекцией. Он препятствовал работе судебных приставов, закатывая скандалы. Мужчина пытался обойти закон, утверждая, что он не гражданин России, а гражданин СССР», — рассказали изданию «Кыштымский рабочий» в пресс-службе приставов. В ведомстве добавили, что долг, суммой свыше семи млн рублей, удалось частично списать с помощью ареста квартиры мужчины. Сейчас готовится арест на автотранспорт должника. Его автомобиль объявлен в розыск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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