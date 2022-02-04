Bloomberg: Россия построила «крепость» против санкций Запада

За последние восемь лет Кремль подготовился к новым санкциям и построил «финансовую крепость». Об этом пишет Bloomberg в статье «Финансовая крепость Путина противостоит угрозам санкций». По словам авторов, сформированная «подушка безопасности» позволит России пережить новые западные санкции менее болезненно.
«Россия гораздо лучше подготовлена к санкциям, чем в 2014 году, по крайней мере, по своим макропоказателям», — заявила один из экспертов статьи, главный экономист Финансовой группы БКС в Москве Наталья Лаврова. По ее словам, только самые экстремальные сценарии введения рестрикций остановят рост экономики страны.
Как отмечается в статье, Кремлю удалось нарастить резервы, свести госдолг к одному из самых низких значений среди основных мировых экономик, а также добиться профицита бюджета. «Москва снизила зависимость от доллара в торговле и транзакциях и создает свои собственные альтернативы платежным системам, в которых доминируют США», — пишет автор статьи Анна Андрианова.
Ранее в Сенате США сообщали, что международный комитет сената США близок к согласованию законопроекта о превентивных санкциях против РФ. Комитет также работает над проектом «матери всех санкций», который включает ограничительные меры против основных секторов российской экономики, государственного долга и руководства страны, дополнила сенатор. Америка готова применить этот пакет санкций, если ситуация вокруг Украины ухудшится.
За последние восемь лет Кремль подготовился к новым санкциям и построил «финансовую крепость». Об этом пишет Bloomberg в статье «Финансовая крепость Путина противостоит угрозам санкций». По словам авторов, сформированная «подушка безопасности» позволит России пережить новые западные санкции менее болезненно. «Россия гораздо лучше подготовлена к санкциям, чем в 2014 году, по крайней мере, по своим макропоказателям», — заявила один из экспертов статьи, главный экономист Финансовой группы БКС в Москве Наталья Лаврова. По ее словам, только самые экстремальные сценарии введения рестрикций остановят рост экономики страны. Как отмечается в статье, Кремлю удалось нарастить резервы, свести госдолг к одному из самых низких значений среди основных мировых экономик, а также добиться профицита бюджета. «Москва снизила зависимость от доллара в торговле и транзакциях и создает свои собственные альтернативы платежным системам, в которых доминируют США», — пишет автор статьи Анна Андрианова. Ранее в Сенате США сообщали, что международный комитет сената США близок к согласованию законопроекта о превентивных санкциях против РФ. Комитет также работает над проектом «матери всех санкций», который включает ограничительные меры против основных секторов российской экономики, государственного долга и руководства страны, дополнила сенатор. Америка готова применить этот пакет санкций, если ситуация вокруг Украины ухудшится.