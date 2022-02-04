Bloomberg: Россия построила «крепость» против санкций Запада

Кремль построил «финансовую крепость» и готов к новым санкциям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

За последние восемь лет Кремль подготовился к новым санкциям и построил «финансовую крепость». Об этом пишет Bloomberg в статье «Финансовая крепость Путина противостоит угрозам санкций». По словам авторов, сформированная «подушка безопасности» позволит России пережить новые западные санкции менее болезненно.

«Россия гораздо лучше подготовлена к санкциям, чем в 2014 году, по крайней мере, по своим макропоказателям», — заявила один из экспертов статьи, главный экономист Финансовой группы БКС в Москве Наталья Лаврова. По ее словам, только самые экстремальные сценарии введения рестрикций остановят рост экономики страны.

Как отмечается в статье, Кремлю удалось нарастить резервы, свести госдолг к одному из самых низких значений среди основных мировых экономик, а также добиться профицита бюджета. «Москва снизила зависимость от доллара в торговле и транзакциях и создает свои собственные альтернативы платежным системам, в которых доминируют США», — пишет автор статьи Анна Андрианова.

Ранее в Сенате США сообщали, что международный комитет сената США близок к согласованию законопроекта о превентивных санкциях против РФ. Комитет также работает над проектом «матери всех санкций», который включает ограничительные меры против основных секторов российской экономики, государственного долга и руководства страны, дополнила сенатор. Америка готова применить этот пакет санкций, если ситуация вокруг Украины ухудшится.

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