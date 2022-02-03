03 февраля 2022
02 февраля 2022

К депутатам ЯНАО чаще обращаются жители других регионов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, депутат, чиновник, народный избранник, парламентарий
В ЯНАО выросло количество обращений к региональным депутатам Фото:

Из всего процента обращений, которые поступают депутатам заксобрания Ямала, больше половины — это жителей других регионов РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте окружной думы.

«Согласно проведенному анализу <…> в адрес депутатов Законодательного Собрания автономного округа обращались жители городов Салехард и Ноябрьск, жители Ямальского и Пуровского районов, отмечается увеличение обращений из других субъектов Российской Федерации. Увеличение количества обращений связано со значительным повышением количества обращений в электронной форме», — говорится в документе.

Отмечается, что из других регионов РФ в адрес депутатов поступило 62%. Самое большое количество обращений на Ямале из Салехарда — 10,5%.

Ранее власти опубликовали документ с показателями эффективности глав муниципалитетов. Первое место заняла глава муниципального округа Лабытнанги Марина Трескова.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Из всего процента обращений, которые поступают депутатам заксобрания Ямала, больше половины — это жителей других регионов РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте окружной думы. «Согласно проведенному анализу <…> в адрес депутатов Законодательного Собрания автономного округа обращались жители городов Салехард и Ноябрьск, жители Ямальского и Пуровского районов, отмечается увеличение обращений из других субъектов Российской Федерации. Увеличение количества обращений связано со значительным повышением количества обращений в электронной форме», — говорится в документе. Отмечается, что из других регионов РФ в адрес депутатов поступило 62%. Самое большое количество обращений на Ямале из Салехарда — 10,5%. Ранее власти опубликовали документ с показателями эффективности глав муниципалитетов. Первое место заняла глава муниципального округа Лабытнанги Марина Трескова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...