К депутатам ЯНАО чаще обращаются жители других регионов

В ЯНАО выросло количество обращений к региональным депутатам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из всего процента обращений, которые поступают депутатам заксобрания Ямала, больше половины — это жителей других регионов РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте окружной думы.

«Согласно проведенному анализу <…> в адрес депутатов Законодательного Собрания автономного округа обращались жители городов Салехард и Ноябрьск, жители Ямальского и Пуровского районов, отмечается увеличение обращений из других субъектов Российской Федерации. Увеличение количества обращений связано со значительным повышением количества обращений в электронной форме», — говорится в документе.

Отмечается, что из других регионов РФ в адрес депутатов поступило 62%. Самое большое количество обращений на Ямале из Салехарда — 10,5%.

Ранее власти опубликовали документ с показателями эффективности глав муниципалитетов. Первое место заняла глава муниципального округа Лабытнанги Марина Трескова.