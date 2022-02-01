01 февраля 2022
31 января 2022
28 января 2022

Население ЯНАО назвало самых эффективных чиновников. Рейтинг

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, паршаков василий
По оценке населения аутсайдер в рейтинге — глава Тазовского района Василий Паршаков Фото:

Жители муниципалитетов ЯНАО оценили деятельность глав районов и городских округов. Положительнее всех к своему мэру Марине Тресковой относятся жители Лабытнанги и Харпа. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

«Результаты опроса населения муниципальных образований автономного округа по оценке населением эффективности деятельности руководителей. Удовлетворенность населения деятельностью главы администрации городского округа Лабытнанги — 89% от числа опрощенных», — говорится в документе.

Также из документа понятно, что глава окружной столицы Алексей Титовский оказался только на шестом месте из восьми, получив 79% одобрения от населения, и разделив эту позицию еще с пятью руководителями муниципалитетов. В тройку лидеров вошел глава Красноселькупского района Юрий Фишер и Губкинского — Андрей Гаранин.

Рейтинг:

  • 1 место — глава муниципального округа Лабытнанги Марина Трескова (89%)
  • 2 место — глава Красноселькупского района Юрий Фишер (87%)
  • 3 место — глава Губкинского района Андрей Гаранин (85%)
  • 4 место — глава городского округа Ноябрьск Алексей Романов (82%)
  • 5 место — глава Приуральского района Иван Сакал (80%)
  • 5 место — глава Ямальского района Андрей Кугаевский (80%)
  • 6 место — глава муниципального округа Салехард Алексей Титовский (79%)
  • 6 место — глава муниципального округа Новый Уренгой Андрей Воронов (79%)
  • 6 место — глава муниципального округа Муравленко Елена Молдован (79%)
  • 6 место — глава Пуровского района Антон Колодин (79%)
  • 6 место — глава Надымского района Дмитрий Жаромских (79%)
  • 7 место — глава Шурышкарского района Олег Попов (78%)
  • 8 место — глава Тазовского района Василий Паршаков (73%)

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Жители муниципалитетов ЯНАО оценили деятельность глав районов и городских округов. Положительнее всех к своему мэру Марине Тресковой относятся жители Лабытнанги и Харпа. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона. «Результаты опроса населения муниципальных образований автономного округа по оценке населением эффективности деятельности руководителей. Удовлетворенность населения деятельностью главы администрации городского округа Лабытнанги — 89% от числа опрощенных», — говорится в документе. Также из документа понятно, что глава окружной столицы Алексей Титовский оказался только на шестом месте из восьми, получив 79% одобрения от населения, и разделив эту позицию еще с пятью руководителями муниципалитетов. В тройку лидеров вошел глава Красноселькупского района Юрий Фишер и Губкинского — Андрей Гаранин. Рейтинг:
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