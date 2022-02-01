По оценке населения аутсайдер в рейтинге — глава Тазовского района Василий Паршаков Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Жители муниципалитетов ЯНАО оценили деятельность глав районов и городских округов. Положительнее всех к своему мэру Марине Тресковой относятся жители Лабытнанги и Харпа. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

«Результаты опроса населения муниципальных образований автономного округа по оценке населением эффективности деятельности руководителей. Удовлетворенность населения деятельностью главы администрации городского округа Лабытнанги — 89% от числа опрощенных», — говорится в документе.

Также из документа понятно, что глава окружной столицы Алексей Титовский оказался только на шестом месте из восьми, получив 79% одобрения от населения, и разделив эту позицию еще с пятью руководителями муниципалитетов. В тройку лидеров вошел глава Красноселькупского района Юрий Фишер и Губкинского — Андрей Гаранин.

Рейтинг:

1 место — глава муниципального округа Лабытнанги Марина Трескова (89%)

2 место — глава Красноселькупского района Юрий Фишер (87%)

3 место — глава Губкинского района Андрей Гаранин (85%)

4 место — глава городского округа Ноябрьск Алексей Романов (82%)

5 место — глава Приуральского района Иван Сакал (80%)

5 место — глава Ямальского района Андрей Кугаевский (80%)

6 место — глава муниципального округа Салехард Алексей Титовский (79%)

6 место — глава муниципального округа Новый Уренгой Андрей Воронов (79%)

6 место — глава муниципального округа Муравленко Елена Молдован (79%)

6 место — глава Пуровского района Антон Колодин (79%)

6 место — глава Надымского района Дмитрий Жаромских (79%)

7 место — глава Шурышкарского района Олег Попов (78%)

8 место — глава Тазовского района Василий Паршаков (73%)