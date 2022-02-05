Невролог: из-за COVID мир ждет эпидемия болезни Альцгеймера

Неврологи изучают влияние COVID на мозг Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

По окончании пандемии коронавируса мир ждет волна нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и рассеянного склероза. Об этом заявил замдиректора Научного центра неврологии член-корреспондент РАН Сергей Иллариошкин.

Отмечаются, что такие выводы сделаны на основании исследований изменений в мозге людей, которые умерли от COVID. «Мы увидели большое количество включений белковых, которые характерны для нейродегенеративных заболеваний. То есть в различных нейронах в различных отделах мозга мы видим вкрапления патологических белков, которые обычно видны в мозге пациентов, страдающих теми или иными нейродегенеративными заболеваниями», — сообщил Иллариошкин в эфире программы «Посоветуйте, доктор» на «Радио России».

Однако, по мнению главного внештатного гериатра Минздрава РФ Ольги Ткачевой, прямая взаимосвязь между коронавирусом и нарушениями памяти у людей пожилого возраста не доказана. «Это не доказанный факт, а гипотеза. Но она имеет основание, потому что одна из теорий о развитии болезни Альцгеймера — так называемая провоспалительная теория. То есть в результате такого системного воспаления выраженного может развиваться болезнь Альцгеймера», — рассказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее ученые из Уральского федерального университета (УрФУ) разработали вещество, позволяющее вылечить болезнь Альцгеймера. Исследователи подчеркнули, что разработанные вещества позволяют предотвратить также многие заболевания, связанные с потерей функций мозга.

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