05 февраля 2022

Суд вынес приговор украинцу за цитаты Ленина и Сталина. «Распространял символику советского режима»

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Митинг КПРФ за отмену выборов на Пушкинской площади. Москва, коммунисты, ссср, советский союз, памятник пушкину, кпрф, пушкинская площадь, митинг, протест
Обвиняемый признал свою вину Фото:

Чаплинский районный суд Херсонской области Украины приговорил местного жителя к пяти годам условного срока за распространения в социальных сетях цитат Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Соответствующее постановление опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

«В течение 2018—2020 годов (обвиняемый — прим URA.RU) с помощью своего телефона распространял символику советского, коммунистического, тоталитарного режима, а также изображения лиц, занимавших руководящие должности в Коммунистической партии. <…> Определить окончательное наказание <…> в виде пяти лет лишения свободы <…>, освободить от отбывания наказания с испытательным сроком на два года», — говорится в решении суда.

Отмечается, что обвиняемый сообщил, полностью признал свою вину и выразил сожаление о содеянном. Данное обстоятельство стало смягчающим, вследствие чего суд вынес условный приговор.

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Чаплинский районный суд Херсонской области Украины приговорил местного жителя к пяти годам условного срока за распространения в социальных сетях цитат Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Соответствующее постановление опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений Украины. «В течение 2018—2020 годов (обвиняемый — прим URA.RU) с помощью своего телефона распространял символику советского, коммунистического, тоталитарного режима, а также изображения лиц, занимавших руководящие должности в Коммунистической партии. <…> Определить окончательное наказание <…> в виде пяти лет лишения свободы <…>, освободить от отбывания наказания с испытательным сроком на два года», — говорится в решении суда. Отмечается, что обвиняемый сообщил, полностью признал свою вину и выразил сожаление о содеянном. Данное обстоятельство стало смягчающим, вследствие чего суд вынес условный приговор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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