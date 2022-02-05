Обвиняемый признал свою вину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чаплинский районный суд Херсонской области Украины приговорил местного жителя к пяти годам условного срока за распространения в социальных сетях цитат Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Соответствующее постановление опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

«В течение 2018—2020 годов (обвиняемый — прим URA.RU) с помощью своего телефона распространял символику советского, коммунистического, тоталитарного режима, а также изображения лиц, занимавших руководящие должности в Коммунистической партии. <…> Определить окончательное наказание <…> в виде пяти лет лишения свободы <…>, освободить от отбывания наказания с испытательным сроком на два года», — говорится в решении суда.

Отмечается, что обвиняемый сообщил, полностью признал свою вину и выразил сожаление о содеянном. Данное обстоятельство стало смягчающим, вследствие чего суд вынес условный приговор.