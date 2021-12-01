Диетологи назвали продукты, которые поддержат иммунитет зимой

Кисломолочные продукты должны быть включены в рацион россиян этой зимой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россиянам следует употреблять в пищу рыбу, яйца, кисломолочные продукты и овощи, так как они помогут поддержать иммунитет в зимнее время года. Об этом URA.RU рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Рыба, яйца и кисломолочные продукты, а также разноцветные овощи. Конкретно из разноцветных овощей — это морковь, тыква, томаты, перцы. Все эти продукты содержат комплекс питательных веществ, который поддерживает на хорошем уровне иммунитет, в том числе, защищает от коронавируса, что сейчас актуально. Они позволяют не набрать лишнего веса, зимой это тоже актуально», — сказал Михаил Гинзбург.

Врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с URA.RU добавила, что зимой россиянам следует обратить внимание на мясную продукцию. «Зима — суровое время года в России, поэтому, чтобы не замерзнуть, чтобы обмен веществ был хороший, желательно, чтобы в рационе присутствовали продукты животного происхождения: мясо, птица, молочные продукты. Это продукты, которые снабжают организм белком, а также стимулируют работу иммунной системы, что немаловажно в сезон простудных заболеваний», — уточнила собеседница агентства.

Специалист отметила, что наиболее полезными станут именно сезонные овощи и фрукты. «Овощи, конечно же, должны присутствовать в рационе. Стоит обращать внимание на сезонные овощи и фрукты. Они наиболее полезны, наиболее богаты витаминами, потому что какие-то заморские или не сезонные, которые долго хранятся, они красивые, но не несут в себе никакой пользы», — объяснила Русакова. По ее словам, также для пополнения энергии следует добавить в рацион цельнозерновые продукты и крупы.