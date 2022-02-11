Депутат Госдумы Хамзаев предложил новый метод борьбы с курением

12 февраля 2022 в 09:06 Размер текста - 17 +

Унифицированные упаковки табачных изделий приняты в нескольких странах мира Фото: Александр Елизаров © URA.RU В России, в отличие от многих стран, все еще не сделали унифицированные пачки для табачных изделий, которые бы содержали только название бренда, без логотипа и яркой расцветки. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. «Мы до сих пор еще не сделали унифицированные пачки сигарет. Австралия, Великобритания, Франция и еще ряд стран это уже сделали лет восемь назад. Там нет рекламы на сигаретных пачках. Они все темно-зеленого цвета с одинаковым изображением брендов. Просто названия», — сказал URA.RU Бийсултан Хамзаев. По мнению парламентария, в стране следует постоянно дорабатывать антитабачное законодательство. «Мы в этом плане приняли пакет антитабачных правил лет десять назад и довольствуемся этим. А жизнь-то на месте не стоит. Нужно понимать, что имеющийся набор антитабачных нормативов в стране недостаточен. Что для этого нужно сделать — это большая дискуссия», — уточнил собеседник агентства. Ранее Хамзаев предлагал навсегда запретить продажу сигарет гражданам, родившимся после 2014 года. По его словам, аналогичный опыт уже имеют несколько стран в мире. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России, в отличие от многих стран, все еще не сделали унифицированные пачки для табачных изделий, которые бы содержали только название бренда, без логотипа и яркой расцветки. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. «Мы до сих пор еще не сделали унифицированные пачки сигарет. Австралия, Великобритания, Франция и еще ряд стран это уже сделали лет восемь назад. Там нет рекламы на сигаретных пачках. Они все темно-зеленого цвета с одинаковым изображением брендов. Просто названия», — сказал URA.RU Бийсултан Хамзаев. По мнению парламентария, в стране следует постоянно дорабатывать антитабачное законодательство. «Мы в этом плане приняли пакет антитабачных правил лет десять назад и довольствуемся этим. А жизнь-то на месте не стоит. Нужно понимать, что имеющийся набор антитабачных нормативов в стране недостаточен. Что для этого нужно сделать — это большая дискуссия», — уточнил собеседник агентства. Ранее Хамзаев предлагал навсегда запретить продажу сигарет гражданам, родившимся после 2014 года. По его словам, аналогичный опыт уже имеют несколько стран в мире.