В ХМАО похолодает до -30

В Сургуте и Нижневартовске всю неделю будет солнечно Фото: Илья Московец © URA.RU

В ХМАО в начале недели придут морозы до -31, на всей территории округа будет наблюдаться переменная облачность. В восточной части региона в понедельник пройдет небольшой снег, а ко вторнику осадки ожидаются в северо-западной части. Об этом сообщает окружной гидрометцентр.

«7 февраля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в восточных районах небольшой снег. Температура ночью -15,-20 °С, при прояснениях -25,-30 °С, по юго-западу до -10 °С, днем -10,-15 °С, местами до -20 °С. 8 февраля, переменная облачность. По северо-западу небольшой снег. Температура ночью -16,-21 °С, при прояснениях -26,-31 °С, днем -11,-16 °С, местами -17,-22 °С», — сказано в прогнозе.

В среду ночью в западных районах округа температура опустится до -32 при прояснениях. Днем составит от -12 до -17 градусов, местами от -18 до -23.

По данным сервиса «Яндекс-погода», в Сургуте до пятницы будет солнечно и без осадков, столбики термометров будут опускаться от -15 до -22 градусов, ветер от 2,6 метров в секунду до 5,5. В Ханты-Мансийске в понедельник будет пасмурно, от -12 до -17 градусов, во вторник и четверг жителей окружной столицы ждет солнечная погода, в среду и пятницу будет облачно с прояснениями, термометры покажут от -12 до -19 градусов, ветер усилится от 3,4 метров в секунду до 5,5. В Нижневартовске всю неделю будет солнечно с температурой от -15 до -23, сила ветра составит от 3,3 метров в секунду до 4,5.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики ХМАО обещают похолодание до -30 градусов на выходных. По прогнозу, средняя температура воздуха должна составить от 7 до 12 градусов ниже нуля, местами с понижением до 21 градуса. Столбики термометров до -30 в некоторых районах опустились в воскресенье.

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