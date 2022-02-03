Синоптики ХМАО обещают похолодание до -30 градусов на выходных

В ХМАО придет похолодание до -30 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ХМАО на выходных придет похолодание до -30 градусов ночью. Ожидается погода с переменной облачностью и умеренным снегом. Прогноз погоды составили специалисты гидрометцентра ХМАО.

«5 февраля местами небольшой и умеренный снег. Ветер западный с переходом днем на северо-восточный 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью -12,-17 градусов, по южной половине округа местами -5,-10 градусов, по северной при прояснениях до -27 градусов, днем по южной половине округа -4,-9 градусов, по северной половине -10,-15 градусов, в северо-западных районах до -21 градуса», — сказано в прогнозе синоптиков.

В воскресенье, 6 февраля, синоптики обещают похолодание до -30 градусов ночью. Средняя температура днем составит от 7 до 12 градусов ниже нуля, местами с понижением до минус 21 градуса. Ожидается переменная облачность с небольшим и умеренным снегом. Порывы ветра будут достигать 9 м/с.

Ранее URA.RU писало, что минувшая неделя отличилась теплой погодой без резких снижений температуры в ночное время. Средняя температура днем составляла 4-9 градусов ниже нуля.