03 февраля 2022
02 февраля 2022

Синоптики ХМАО обещают похолодание до -30 градусов на выходных

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО придет похолодание до -30 градусов Фото:

В ХМАО на выходных придет похолодание до -30 градусов ночью. Ожидается погода с переменной облачностью и умеренным снегом. Прогноз погоды составили специалисты гидрометцентра ХМАО.

«5 февраля местами небольшой и умеренный снег. Ветер западный с переходом днем на северо-восточный 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью -12,-17 градусов, по южной половине округа местами -5,-10 градусов, по северной при прояснениях до -27 градусов, днем по южной половине округа -4,-9 градусов, по северной половине -10,-15 градусов, в северо-западных районах до -21 градуса», — сказано в прогнозе синоптиков.

В воскресенье, 6 февраля, синоптики обещают похолодание до -30 градусов ночью. Средняя температура днем составит от 7 до 12 градусов ниже нуля, местами с понижением до минус 21 градуса. Ожидается переменная облачность с небольшим и умеренным снегом. Порывы ветра будут достигать 9 м/с.

Ранее URA.RU писало, что минувшая неделя отличилась теплой погодой без резких снижений температуры в ночное время. Средняя температура днем составляла 4-9 градусов ниже нуля.

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В ХМАО на выходных придет похолодание до -30 градусов ночью. Ожидается погода с переменной облачностью и умеренным снегом. Прогноз погоды составили специалисты гидрометцентра ХМАО. «5 февраля местами небольшой и умеренный снег. Ветер западный с переходом днем на северо-восточный 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью -12,-17 градусов, по южной половине округа местами -5,-10 градусов, по северной при прояснениях до -27 градусов, днем по южной половине округа -4,-9 градусов, по северной половине -10,-15 градусов, в северо-западных районах до -21 градуса», — сказано в прогнозе синоптиков. В воскресенье, 6 февраля, синоптики обещают похолодание до -30 градусов ночью. Средняя температура днем составит от 7 до 12 градусов ниже нуля, местами с понижением до минус 21 градуса. Ожидается переменная облачность с небольшим и умеренным снегом. Порывы ветра будут достигать 9 м/с. Ранее URA.RU писало, что минувшая неделя отличилась теплой погодой без резких снижений температуры в ночное время. Средняя температура днем составляла 4-9 градусов ниже нуля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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