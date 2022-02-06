Мэрия Перми пытается сдать в аренду скандальный ТЦ

За аренду ТЦ мэрия просит 9,5 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Перми выставила на торги право аренды ТЦ «Пирамида» на ул. Крисанова, 12б, который со скандалом выкупила у предыдущих владельцев. Информация об этом содержится на сайте мэрии. Стартовая цена на аукционе составляет 9,5 млн рублей.

«Аукцион проводится 01.03.2022 в 09:20. Подать заявку на участие можно до 25 февраля. Срок действия договора аренды составляет 1 год и 11 месяцев», — говорится в аукционной документации.

Пермская мэрия объявила об изъятии торгового центра в пользу мэрии в 2019 году. Власти связывали это решение с расширением ул. Крисанова, где расположен объект. Изъятие проходило в судебном порядке. Собственнице здания Елизавете Кириленко удалось в два раза увеличить выкупную стоимость ТЦ. Мэрия предлагала ей 67,8 млн рублей. Она запросила 292 млн рублей. В итоге суд оценил торговый центр в 132,2 млн рублей.

В декабре 2021 года глава Перми Алексей Демкин заявил, что власти пока не будут сносить торговые объекты на ул. Крисанова. «Пока оставим его действующим, чтобы торговый объект продолжал генерировать доход в бюджет города», — заявил Демкин. Снос начнется после того, как будет начата реконструкция дороги.