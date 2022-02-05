В ЯНАО пожаловались на воровство в отделении «Почты России». «Орудует банда»

Из посылок пропадают продукты и личные вещи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители ямальского поселка Яр-Сале пожаловались на сотрудников госпредприятия «Почта России», обвинив их в краже продуктов и подмене личных вещей. Об этом местная жительница написала в соцсети «ВКонтакте».

«Мне кажется, что где-то на пути к Яр-Сале орудует банда или группа, которая ворует из посылок нужные им вещи, подкладывает что-то другое. Сегодня получила посылку, положили подозрительную атласную наволочку и простынь с китайскими иероглифами. А конфеты больше килограмма взяли себе, причем недешевые», — говорится в посте группы «Яр-Сале | Ямальский район».

По словам местных жителей, такая ситуация происходит не в первый раз. Накануне очевидцы заметили машины предприятия «Почта России» в глуши тундры. «Вчера на зимнике между Яр-Сале и Панаевском рано утром, видел, как две машины почты заехали вглубь и стояли с открытыми кузовами! Видимо, ковырялись в посылках!» — заявил Иван Редов в комментариях. «То же самое было, только взамен ничего не положили», — добавила пользователь Ирина Владимировна.

В пресс-службу «Почты России» агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. В настоящее время представители предприятия готовят ответ. Ранее сообщалось, что подобная ситуация произошла в Лабытнанги. Тогда местная жительница отправила посылку солдату, а вместо этого ему пришли железные банки и металлические детали.

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