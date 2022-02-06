Пермские власти хотят селить сирот за пределами города

Расселять сирот в дома вне Перми предложил мэр (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Перми Алексей Демкин предлагает выделять квартиры детям-сиротам за пределами города и жилой площадью меньше 14 кв. м. Он внес в заксобрание Пермского края соответствующий законопроект.

«Предусмотреть возможность приобретения и предоставления с письменного согласия детей-сирот жилых помещений на территории другого муниципального образования, получив при этом согласие данного муниципального образования. Исключить ограничение по жилой площади специализированного жилого помещения для детей-сирот не менее 14 кв. м.», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Свое предложение он объясняет тем, что в 2021 году в Перми было объявлено 539 аукционов на приобретение жилья для детей-сирот. Из них 89,6% торгов (483 аукциона) не состоялись. На рынке недвижимости нет таких квартир, которые подходят под требование закона, в рамках которого сиротам выделяют жилье. При этом есть квартиры, жилая площадь которых составляет менее 14 кв. м. (13,8-13,9 кв. м). В том числе, в новостройках. И их можно задействовать в решении проблемы обеспечения жильем сирот, считает мэр.

Поскольку активная застройка идет в настоящее время Пермском районе, в законе надо предусмотреть возможность получения квартиры в другом муниципалитете, говорится в пояснительной записке. При этом стоимость жилья там ниже, чем в Перми, налажено транспортное сообщение с центром города. Обязательным условием является согласие и получателя, и самого муниципалитета, где покупается жилье. Депутаты рассмотрят законопроект в феврале.

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