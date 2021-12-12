В Магнитогорске осудили экс-директора похоронного бюро

Ольгу Самосуеву осудили на 2,5 года условно Фото: houstondwi_photos/Flickr

В Магнитогорске на 2,5 года условно осудили бывшего директора МКУ «Комбинат похоронно-ритуальных услуг» (КПРУ) Ольгу Самосуеву. Как сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области, экс-руководитель признана виновной в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

«Бывший руководитель, используя свои служебные полномочия, вопреки интересам службы, оказала незаконное содействие коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере похоронных услуг, предоставив без оплаты за пользование земельные участки для реализации ритуальной продукции», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что подсудимая в 2017 году находилась на отдыхе, а после потребовала от подчиненных изготовить табели учета рабочего времени и ведомость на зачисление денежных средств с заведомо ложными сведениями об отработанном времени. В результате подсудимой была необоснованно начислена и выплачена заработная плата за 5 дней в размере свыше 11 тысяч рублей.

В результате незаконной деятельности причинен вред на сумму свыше 419 тысяч рублей. Подсудимой назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Необоснованно полученная Самосуевой заработная плата взыскана судом в пользу администрации Магнитогорска.

Уголовное дело в отношении бывшего директора КПРУ завели в 2019 году. По данным следствия, Самосуева работала в интересах одной из фирм, получая возмещение в виде товаров и услуг. За время своей деятельности экс-руководитель получила взятку в размере свыше 2,7 млн рублей.