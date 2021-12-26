Прокуратура признала незаконным скандальный тагильский крематорий

В крематорий Нижнего Тагила готовятся прекратить подачу газа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Крематорий в Сухоложском поселке Нижнего Тагила, на который жаловались местные жители, признан незаконным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Подачу газа в здание готовятся остановить.

«Использование земельного участка в целях эксплуатации на нем крематория является нецелевым, а также нарушающим требования федерального закона „О погребении и похоронном деле“», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что зона, в которой расположен крематорий, непригодна для ведения ритуальной деятельности.

В ведомстве подчеркнули, что работа крематория ставит под угрозу здоровье жителей и сохранность окружающей среды. В связи с этим прокуратура провела проверку и обратилась в суд. Доступ газа в крематорий хотят запретить в судебном порядке.

Ранее жители Нижнего Тагила обращались к мэру горда Владиславу Пинаеву с просьбой запретить работу крематория, рядом с которым находится детский сад. Местные жители жаловались на едкий запах вокруг здания и в соседних домах.

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