26 декабря 2021
25 декабря 2021
24 декабря 2021

Прокуратура признала незаконным скандальный тагильский крематорий

© Служба новостей «URA.RU»
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В крематорий Нижнего Тагила готовятся прекратить подачу газа Фото:

Крематорий в Сухоложском поселке Нижнего Тагила, на который жаловались местные жители, признан незаконным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Подачу газа в здание готовятся остановить.

«Использование земельного участка в целях эксплуатации на нем крематория является нецелевым, а также нарушающим требования федерального закона „О погребении и похоронном деле“», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что зона, в которой расположен крематорий, непригодна для ведения ритуальной деятельности.

В ведомстве подчеркнули, что работа крематория ставит под угрозу здоровье жителей и сохранность окружающей среды. В связи с этим прокуратура провела проверку и обратилась в суд. Доступ газа в крематорий хотят запретить в судебном порядке.

Ранее жители Нижнего Тагила обращались к мэру горда Владиславу Пинаеву с просьбой запретить работу крематория, рядом с которым находится детский сад. Местные жители жаловались на едкий запах вокруг здания и в соседних домах.

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Крематорий в Сухоложском поселке Нижнего Тагила, на который жаловались местные жители, признан незаконным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Подачу газа в здание готовятся остановить. «Использование земельного участка в целях эксплуатации на нем крематория является нецелевым, а также нарушающим требования федерального закона „О погребении и похоронном деле“», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что зона, в которой расположен крематорий, непригодна для ведения ритуальной деятельности. В ведомстве подчеркнули, что работа крематория ставит под угрозу здоровье жителей и сохранность окружающей среды. В связи с этим прокуратура провела проверку и обратилась в суд. Доступ газа в крематорий хотят запретить в судебном порядке. Ранее жители Нижнего Тагила обращались к мэру горда Владиславу Пинаеву с просьбой запретить работу крематория, рядом с которым находится детский сад. Местные жители жаловались на едкий запах вокруг здания и в соседних домах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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