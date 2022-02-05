Челябинского депутата вызвали на комиссию из-за пьяного фото

Заседание комиссии откладывают из-за карантина представителей собрания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Собрание депутатов Верхнего Уфалея (Челябинская область) до конца февраля проведет заседание комиссии по этике, на которой будет заслушан директор местного МФЦ, по совместительству муниципальный депутат от «Единой России» Андрей Цыганков. Несколько лет назад он был запечатлен на фото спящим в нетрезвом виде в торговом центре.

«С Цыганковым была проведена беседа. Он признал, что пару лет назад действительно попал в объектив камеры в таком виде. Сожалеет об этом. Несмотря на это, комиссия по этике однозначно будет собрана», — сообщил URA.RU председатель собрания депутата Сергей Харин.

Председатель добавил, что точная дата заседания неизвестна. По его словам, многие члены собрания болеют и сидят на карантине. Как только появится возможность провести собрание, на него будет приглашен Цыганков.

Андрей Цыганков является депутатом уже второй созыв. Выйти с ним на связь у URA.RU не получилось.