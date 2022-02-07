Депутат Госдумы предложил проиндексировать все пособия

07 февраля 2022 в 21:59 Размер текста - 17 +

Социальное государство должно помогать всем нуждающимся, считает Михаил Щапов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Все выплаты от государства необходимо ежегодно индексировать. Таким мнением с URA.RU поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. «Есть также целый ряд доплат, установленных к тарифным ставкам, окладам, денежному вознаграждению, которые не индексируются годами. Все выплаты должны индексироваться ежегодно. У нас социальное государство, его основная задача — поддерживать и помогать тем, кто в этом нуждается. Государство собирает налоги и иные платежи. Большая часть из них не имеет фиксированной ставки и значит, ежегодно поступления увеличиваются вместе с инфляцией. Государство получает в целом больше средств с каждым годом. Соответственно, и гражданам оно должно перечислять любые пособия и выплаты с учетом инфляции», — сказал Михаил Щапов. Он отметил, что есть целый ряд фиксированных выплат, для которых не предусмотрена ежегодная индексация. «Как пример — выплата по уходу за престарелым старше 80 лет и совершеннолетним инвалидом составляет всего 1200 рублей. Она не менялась уже 15 лет и давно не соответствует реальной ситуации. При этом важно отметить, что родители при уходе за ребенком-инвалидом до 18 лет получают 10 тысяч рублей, а после достижения 18 лет — всего 1200 рублей. Хотя ребенок тот же, по-прежнему инвалид, работать не может, уход за ним требуется тот же, если не больше», — подчеркнул парламентарий. Ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил индексировать выплаты, связанные с заботой о матерях и детях, на уровень фактической инфляции. По его словам, это необходимо сделать из-за роста цен в стране. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Все выплаты от государства необходимо ежегодно индексировать. Таким мнением с URA.RU поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. «Есть также целый ряд доплат, установленных к тарифным ставкам, окладам, денежному вознаграждению, которые не индексируются годами. Все выплаты должны индексироваться ежегодно. У нас социальное государство, его основная задача — поддерживать и помогать тем, кто в этом нуждается. Государство собирает налоги и иные платежи. Большая часть из них не имеет фиксированной ставки и значит, ежегодно поступления увеличиваются вместе с инфляцией. Государство получает в целом больше средств с каждым годом. Соответственно, и гражданам оно должно перечислять любые пособия и выплаты с учетом инфляции», — сказал Михаил Щапов. Он отметил, что есть целый ряд фиксированных выплат, для которых не предусмотрена ежегодная индексация. «Как пример — выплата по уходу за престарелым старше 80 лет и совершеннолетним инвалидом составляет всего 1200 рублей. Она не менялась уже 15 лет и давно не соответствует реальной ситуации. При этом важно отметить, что родители при уходе за ребенком-инвалидом до 18 лет получают 10 тысяч рублей, а после достижения 18 лет — всего 1200 рублей. Хотя ребенок тот же, по-прежнему инвалид, работать не может, уход за ним требуется тот же, если не больше», — подчеркнул парламентарий. Ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил индексировать выплаты, связанные с заботой о матерях и детях, на уровень фактической инфляции. По его словам, это необходимо сделать из-за роста цен в стране.