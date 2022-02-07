Свердловский охотник погиб, добивая прикладом добычу

08 февраля 2022 в 11:45 Размер текста - 17 +

Охота на косулю закончилась трагически Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Охотник в Полевском районе Свердловской области погиб от непроизвольного выстрела в живот из собственного ружья, когда добивал раненую косулю. ЧП произошло в декабре 2021 года, но региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира сообщил об инциденте только сейчас. «16 декабря 2021 на территории Полевского городского округа в лесном массиве возле села Косой Брод смертельное ранение в область брюшной полости получил гражданин Л., который вместе со знакомыми принимал участие в коллективной охоте на косулю сибирскую по разрешению на территории охотничьего угодья „Северское“. Во время охоты косуля была ранена, гражданин принял решение добрать косулю прикладом своего охотничьего ружья ИЖ-54, калибра 12 мм», — говорится в сообщении на сайте ведомства. От удара прикладом по животному ружье сложилось пополам, после чего случился непроизвольный выстрел. Заряд попал охотнику в живот. Товарищи доставили раненого в больницу, но от полученного ранения тот скончался. «По данному факту правоохранительными органами проводится проверка», — добавили в департаменте. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Охотник в Полевском районе Свердловской области погиб от непроизвольного выстрела в живот из собственного ружья, когда добивал раненую косулю. ЧП произошло в декабре 2021 года, но региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира сообщил об инциденте только сейчас. «16 декабря 2021 на территории Полевского городского округа в лесном массиве возле села Косой Брод смертельное ранение в область брюшной полости получил гражданин Л., который вместе со знакомыми принимал участие в коллективной охоте на косулю сибирскую по разрешению на территории охотничьего угодья „Северское“. Во время охоты косуля была ранена, гражданин принял решение добрать косулю прикладом своего охотничьего ружья ИЖ-54, калибра 12 мм», — говорится в сообщении на сайте ведомства. От удара прикладом по животному ружье сложилось пополам, после чего случился непроизвольный выстрел. Заряд попал охотнику в живот. Товарищи доставили раненого в больницу, но от полученного ранения тот скончался. «По данному факту правоохранительными органами проводится проверка», — добавили в департаменте.