Свердловский охотник погиб, добивая прикладом добычу

Охотник в Полевском районе Свердловской области погиб от непроизвольного выстрела в живот из собственного ружья, когда добивал раненую косулю. ЧП произошло в декабре 2021 года, но региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира сообщил об инциденте только сейчас.
«16 декабря 2021 на территории Полевского городского округа в лесном массиве возле села Косой Брод смертельное ранение в область брюшной полости получил гражданин Л., который вместе со знакомыми принимал участие в коллективной охоте на косулю сибирскую по разрешению на территории охотничьего угодья „Северское“. Во время охоты косуля была ранена, гражданин принял решение добрать косулю прикладом своего охотничьего ружья ИЖ-54, калибра 12 мм», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
От удара прикладом по животному ружье сложилось пополам, после чего случился непроизвольный выстрел. Заряд попал охотнику в живот. Товарищи доставили раненого в больницу, но от полученного ранения тот скончался. «По данному факту правоохранительными органами проводится проверка», — добавили в департаменте.
Охотник в Полевском районе Свердловской области погиб от непроизвольного выстрела в живот из собственного ружья, когда добивал раненую косулю. ЧП произошло в декабре 2021 года, но региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира сообщил об инциденте только сейчас. «16 декабря 2021 на территории Полевского городского округа в лесном массиве возле села Косой Брод смертельное ранение в область брюшной полости получил гражданин Л., который вместе со знакомыми принимал участие в коллективной охоте на косулю сибирскую по разрешению на территории охотничьего угодья „Северское“. Во время охоты косуля была ранена, гражданин принял решение добрать косулю прикладом своего охотничьего ружья ИЖ-54, калибра 12 мм», — говорится в сообщении на сайте ведомства. От удара прикладом по животному ружье сложилось пополам, после чего случился непроизвольный выстрел. Заряд попал охотнику в живот. Товарищи доставили раненого в больницу, но от полученного ранения тот скончался. «По данному факту правоохранительными органами проводится проверка», — добавили в департаменте.