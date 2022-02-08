В Кремле рассказали о сигнале Путина Лукашенко по Крыму

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Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., путин владимир, лукашенко александр
В Кремле рассказали о сигнале президента РФ Владимира Путина белорусскому лидеру Александру Лукашенко по признанию Крыма российским Фото:

Президенту РФ Владимиру Путину нет необходимости посылать дополнительные сигналы белорусскому лидеру Александру Лукашенко по поводу признания Крыма российским и независимости Абхазии и Южной Осетии. Лукашенко самостоятельно примет такое решение, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Есть ситуация де-юре и де-факто. Есть признанные Российской Федерацией государства — Абхазия и Южная Осетия, у нас с ними выстроены дипломатические отношения. Есть российский регион Крым. Это неотъемлемая часть Российской Федерации. Это реальность, о которой хорошо знает Александр Григорьевич и, по всей видимости, наш союзник и партнер самостоятельно примет решение, когда посчитает это целесообразным. В каких-то дополнительных сигналах, по всей видимости, здесь нет никакой необходимости», — заявил Песков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Россия». В нем он заявил, что признает Крым территорией России, а также независимость Южной Осетии и Абхазии, когда увидит в этом потребность и когда об этой потребности ему сообщит президент РФ Владимир Путин.

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Президенту РФ Владимиру Путину нет необходимости посылать дополнительные сигналы белорусскому лидеру Александру Лукашенко по поводу признания Крыма российским и независимости Абхазии и Южной Осетии. Лукашенко самостоятельно примет такое решение, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Есть ситуация де-юре и де-факто. Есть признанные Российской Федерацией государства — Абхазия и Южная Осетия, у нас с ними выстроены дипломатические отношения. Есть российский регион Крым. Это неотъемлемая часть Российской Федерации. Это реальность, о которой хорошо знает Александр Григорьевич и, по всей видимости, наш союзник и партнер самостоятельно примет решение, когда посчитает это целесообразным. В каких-то дополнительных сигналах, по всей видимости, здесь нет никакой необходимости», — заявил Песков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Россия». В нем он заявил, что признает Крым территорией России, а также независимость Южной Осетии и Абхазии, когда увидит в этом потребность и когда об этой потребности ему сообщит президент РФ Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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