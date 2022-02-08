В Кремле рассказали о сигнале Путина Лукашенко по Крыму

08 февраля 2022 в 15:18 Размер текста - 17 +

В Кремле рассказали о сигнале президента РФ Владимира Путина белорусскому лидеру Александру Лукашенко по признанию Крыма российским Фото: Официальное интернет-представительство Президента России Президенту РФ Владимиру Путину нет необходимости посылать дополнительные сигналы белорусскому лидеру Александру Лукашенко по поводу признания Крыма российским и независимости Абхазии и Южной Осетии. Лукашенко самостоятельно примет такое решение, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Есть ситуация де-юре и де-факто. Есть признанные Российской Федерацией государства — Абхазия и Южная Осетия, у нас с ними выстроены дипломатические отношения. Есть российский регион Крым. Это неотъемлемая часть Российской Федерации. Это реальность, о которой хорошо знает Александр Григорьевич и, по всей видимости, наш союзник и партнер самостоятельно примет решение, когда посчитает это целесообразным. В каких-то дополнительных сигналах, по всей видимости, здесь нет никакой необходимости», — заявил Песков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Россия». В нем он заявил, что признает Крым территорией России, а также независимость Южной Осетии и Абхазии, когда увидит в этом потребность и когда об этой потребности ему сообщит президент РФ Владимир Путин. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президенту РФ Владимиру Путину нет необходимости посылать дополнительные сигналы белорусскому лидеру Александру Лукашенко по поводу признания Крыма российским и независимости Абхазии и Южной Осетии. Лукашенко самостоятельно примет такое решение, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Есть ситуация де-юре и де-факто. Есть признанные Российской Федерацией государства — Абхазия и Южная Осетия, у нас с ними выстроены дипломатические отношения. Есть российский регион Крым. Это неотъемлемая часть Российской Федерации. Это реальность, о которой хорошо знает Александр Григорьевич и, по всей видимости, наш союзник и партнер самостоятельно примет решение, когда посчитает это целесообразным. В каких-то дополнительных сигналах, по всей видимости, здесь нет никакой необходимости», — заявил Песков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Россия». В нем он заявил, что признает Крым территорией России, а также независимость Южной Осетии и Абхазии, когда увидит в этом потребность и когда об этой потребности ему сообщит президент РФ Владимир Путин.