В Кремле рассказали о сигнале Путина Лукашенко по Крыму

В Кремле рассказали о сигнале президента РФ Владимира Путина белорусскому лидеру Александру Лукашенко по признанию Крыма российскимФото: Официальное интернет-представительство Президента России
Президенту РФ Владимиру Путину нет необходимости посылать дополнительные сигналы белорусскому лидеру Александру Лукашенко по поводу признания Крыма российским и независимости Абхазии и Южной Осетии. Лукашенко самостоятельно примет такое решение, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Есть ситуация де-юре и де-факто. Есть признанные Российской Федерацией государства — Абхазия и Южная Осетия, у нас с ними выстроены дипломатические отношения. Есть российский регион Крым. Это неотъемлемая часть Российской Федерации. Это реальность, о которой хорошо знает Александр Григорьевич и, по всей видимости, наш союзник и партнер самостоятельно примет решение, когда посчитает это целесообразным. В каких-то дополнительных сигналах, по всей видимости, здесь нет никакой необходимости», — заявил Песков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Россия». В нем он заявил, что признает Крым территорией России, а также независимость Южной Осетии и Абхазии, когда увидит в этом потребность и когда об этой потребности ему сообщит президент РФ Владимир Путин.
Президенту РФ Владимиру Путину нет необходимости посылать дополнительные сигналы белорусскому лидеру Александру Лукашенко по поводу признания Крыма российским и независимости Абхазии и Южной Осетии. Лукашенко самостоятельно примет такое решение, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Есть ситуация де-юре и де-факто. Есть признанные Российской Федерацией государства — Абхазия и Южная Осетия, у нас с ними выстроены дипломатические отношения. Есть российский регион Крым. Это неотъемлемая часть Российской Федерации. Это реальность, о которой хорошо знает Александр Григорьевич и, по всей видимости, наш союзник и партнер самостоятельно примет решение, когда посчитает это целесообразным. В каких-то дополнительных сигналах, по всей видимости, здесь нет никакой необходимости», — заявил Песков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Россия». В нем он заявил, что признает Крым территорией России, а также независимость Южной Осетии и Абхазии, когда увидит в этом потребность и когда об этой потребности ему сообщит президент РФ Владимир Путин.