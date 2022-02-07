В Кремле ответили на желание Лукашенко стать полковником армии РФ

07 февраля 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

Александру Лукашенко не смогут присвоить звание полковника РФ Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявление главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он хочет стать полковником советской или российской армии. Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не может присвоить гражданину другого государства звание полковника. «Путин является президентом РФ, а Лукашенко является президентом и гражданином республики Беларусь. И президент РФ не может присваивать воинские звания в вооруженных силах другого государства», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Песков также заявил, что не знает об объединенном командовании союзных войск двух стран. «Я не располагаю информацией о совместном командовании. Скорее это была фигура речи», — отметил он. Ранее Лукашенко заявил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, что Путин обещал ему присвоить звание полковника. Президент Белоруссии заявил, что служил в армии СССР, поэтому хочет воинское звание полковника российской или советской армии. «До сих пор не присвоил. Пообещал — делай», — высказался он. Лукашенко пока является подполковником. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявление главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он хочет стать полковником советской или российской армии. Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не может присвоить гражданину другого государства звание полковника. «Путин является президентом РФ, а Лукашенко является президентом и гражданином республики Беларусь. И президент РФ не может присваивать воинские звания в вооруженных силах другого государства», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Песков также заявил, что не знает об объединенном командовании союзных войск двух стран. «Я не располагаю информацией о совместном командовании. Скорее это была фигура речи», — отметил он. Ранее Лукашенко заявил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, что Путин обещал ему присвоить звание полковника. Президент Белоруссии заявил, что служил в армии СССР, поэтому хочет воинское звание полковника российской или советской армии. «До сих пор не присвоил. Пообещал — делай», — высказался он. Лукашенко пока является подполковником.