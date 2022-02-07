Семье из Екатеринбурга подарили ноутбук после просьбы в соцсетях. Видео

08 февраля 2022 в 17:10 Размер текста - 17 +

Ноутбук в день обращения передали представители Федерации бокса России Фото: Анна Майорова © URA.RU Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев подарил ноутбук семье из Екатеринбурга, которая воспитывает ребенка с особенностями в развитии. Подарок для него был сделан для дистанционного обучения в школе, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловской областной федерации бокса России. «Я написала Умару Назаровичу с просьбой о помощи, даже не особо надеясь на ответ. Он ответил в этот же день и, более того, со своей командой решил этот вопрос в тот же день! Мы в шоке! Очень благодарны за такую оперативную помощь и за отзывчивость, Умар Назарович, Артем очень рад и обещал хорошо учиться!» — рассказала мать мальчика. Ребенок имеет особенности в развитии и, помимо школы, дистанционно занимается в социальном центре. Компьютер, выданный там, в последний год был неисправен, что влияло на занятия ребенка. Ноутбук для ребенка привез советник генсека Федерации бокса России Михаил Кайгородов. Он лично передал ребенку компьютер и посоветовал бросить все силы на обучение. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев подарил ноутбук семье из Екатеринбурга, которая воспитывает ребенка с особенностями в развитии. Подарок для него был сделан для дистанционного обучения в школе, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловской областной федерации бокса России. «Я написала Умару Назаровичу с просьбой о помощи, даже не особо надеясь на ответ. Он ответил в этот же день и, более того, со своей командой решил этот вопрос в тот же день! Мы в шоке! Очень благодарны за такую оперативную помощь и за отзывчивость, Умар Назарович, Артем очень рад и обещал хорошо учиться!» — рассказала мать мальчика. Ребенок имеет особенности в развитии и, помимо школы, дистанционно занимается в социальном центре. Компьютер, выданный там, в последний год был неисправен, что влияло на занятия ребенка. Ноутбук для ребенка привез советник генсека Федерации бокса России Михаил Кайгородов. Он лично передал ребенку компьютер и посоветовал бросить все силы на обучение.