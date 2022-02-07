В ХМАО из-за гриппа усилят контроль над школьниками

В связи с ростом заражений гриппом Роспотребнадзор по ХМАО рекомендовал проводить в школах и детских садах ежедневный мониторинг посещаемости. По результатам наблюдений будет приниматься решение о закрытии отдельных классов или школ на карантин. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора по ХМАО Майя Соловьева.
«Предлагаем для принятия решений о продлении дистанционного обучения, разобщения школьников в муниципальных образованиях, проводить ежедневный мониторинг посещаемости. По результатам уже принимать решение о частичном приостановлении работы образовательных учреждений либо о полном закрытии классов, групп, объектов», — сказала Соловьева во время заседания регионального оперативного штаба.
Она добавила, что грипп зарегистрирован в пяти муниципалитетах ХМАО. Наибольшая заболеваемость наблюдается в возрасте от 7 до 14 лет. Всего в ХМАО зарегистрировано 37 случаев заражения гриппом.
В связи с ростом заражений гриппом Роспотребнадзор по ХМАО рекомендовал проводить в школах и детских садах ежедневный мониторинг посещаемости. По результатам наблюдений будет приниматься решение о закрытии отдельных классов или школ на карантин. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора по ХМАО Майя Соловьева. «Предлагаем для принятия решений о продлении дистанционного обучения, разобщения школьников в муниципальных образованиях, проводить ежедневный мониторинг посещаемости. По результатам уже принимать решение о частичном приостановлении работы образовательных учреждений либо о полном закрытии классов, групп, объектов», — сказала Соловьева во время заседания регионального оперативного штаба. Она добавила, что грипп зарегистрирован в пяти муниципалитетах ХМАО. Наибольшая заболеваемость наблюдается в возрасте от 7 до 14 лет. Всего в ХМАО зарегистрировано 37 случаев заражения гриппом.