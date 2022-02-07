07 февраля 2022

В ХМАО из-за гриппа усилят контроль над школьниками

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка видеокамер и систем безопасности в школе. Челябинск, пост охраны, ученики, проходная, турникет, вахта, школьники, школота
Роспотребнадзор ХМАО предложил ввести ежедневный мониторинг посещаемости в школах Фото:

В связи с ростом заражений гриппом Роспотребнадзор по ХМАО рекомендовал проводить в школах и детских садах ежедневный мониторинг посещаемости. По результатам наблюдений будет приниматься решение о закрытии отдельных классов или школ на карантин. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора по ХМАО Майя Соловьева.

«Предлагаем для принятия решений о продлении дистанционного обучения, разобщения школьников в муниципальных образованиях, проводить ежедневный мониторинг посещаемости. По результатам уже принимать решение о частичном приостановлении работы образовательных учреждений либо о полном закрытии классов, групп, объектов», — сказала Соловьева во время заседания регионального оперативного штаба.

Она добавила, что грипп зарегистрирован в пяти муниципалитетах ХМАО. Наибольшая заболеваемость наблюдается в возрасте от 7 до 14 лет. Всего в ХМАО зарегистрировано 37 случаев заражения гриппом.

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В связи с ростом заражений гриппом Роспотребнадзор по ХМАО рекомендовал проводить в школах и детских садах ежедневный мониторинг посещаемости. По результатам наблюдений будет приниматься решение о закрытии отдельных классов или школ на карантин. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора по ХМАО Майя Соловьева. «Предлагаем для принятия решений о продлении дистанционного обучения, разобщения школьников в муниципальных образованиях, проводить ежедневный мониторинг посещаемости. По результатам уже принимать решение о частичном приостановлении работы образовательных учреждений либо о полном закрытии классов, групп, объектов», — сказала Соловьева во время заседания регионального оперативного штаба. Она добавила, что грипп зарегистрирован в пяти муниципалитетах ХМАО. Наибольшая заболеваемость наблюдается в возрасте от 7 до 14 лет. Всего в ХМАО зарегистрировано 37 случаев заражения гриппом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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