Моргенштерн опроверг информацию об эмиграции из России

Моргенштерн планирует остаться в РоссииФото: Instagram Алишера Моргенштерна
Рэп-исполнитель Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) заявил, что не собирается покидать Россию. Он выложил соответствующую сториз в свой Instagram.
«Россия от меня так легко не отделается», — так Моргенштерн подписал скрин заголовка новости с сайта News.ru, опубликованная 8 февраля в 17:15 по московскому времени с заголовком «Эмигрировал окончательно: Моргенштерн продал имущество и бизнес в России». В той новости журналист сослался нескольких источников, которые якобы подтвердили информацию о переезде артиста в Дубай.
Так, брат музыканта Макс Штерн сообщил, что Моргенштерн окончательно переехал. Агентство опубликовало слова интервьюированного, который отказался обсуждать более подробно причины переезда рэп-исполнителя. Он лишь упомянул, что Алишер почти распродал все имущество и бизнес в России и приобрел дом на берегу Персидского залива.
Рэп-исполнитель Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) заявил, что не собирается покидать Россию. Он выложил соответствующую сториз в свой Instagram. «Россия от меня так легко не отделается», — так Моргенштерн подписал скрин заголовка новости с сайта News.ru, опубликованная 8 февраля в 17:15 по московскому времени с заголовком «Эмигрировал окончательно: Моргенштерн продал имущество и бизнес в России». В той новости журналист сослался нескольких источников, которые якобы подтвердили информацию о переезде артиста в Дубай. Так, брат музыканта Макс Штерн сообщил, что Моргенштерн окончательно переехал. Агентство опубликовало слова интервьюированного, который отказался обсуждать более подробно причины переезда рэп-исполнителя. Он лишь упомянул, что Алишер почти распродал все имущество и бизнес в России и приобрел дом на берегу Персидского залива.