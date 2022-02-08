08 февраля 2022

Моргенштерн опроверг информацию об эмиграции из России

© Служба новостей «URA.RU»
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Моргенштерн планирует остаться в России Фото:

Рэп-исполнитель Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) заявил, что не собирается покидать Россию. Он выложил соответствующую сториз в свой Instagram.

«Россия от меня так легко не отделается», — так Моргенштерн подписал скрин заголовка новости с сайта News.ru, опубликованная 8 февраля в 17:15 по московскому времени с заголовком «Эмигрировал окончательно: Моргенштерн продал имущество и бизнес в России». В той новости журналист сослался нескольких источников, которые якобы подтвердили информацию о переезде артиста в Дубай.

Так, брат музыканта Макс Штерн сообщил, что Моргенштерн окончательно переехал. Агентство опубликовало слова интервьюированного, который отказался обсуждать более подробно причины переезда рэп-исполнителя. Он лишь упомянул, что Алишер почти распродал все имущество и бизнес в России и приобрел дом на берегу Персидского залива.

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Рэп-исполнитель Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) заявил, что не собирается покидать Россию. Он выложил соответствующую сториз в свой Instagram. «Россия от меня так легко не отделается», — так Моргенштерн подписал скрин заголовка новости с сайта News.ru, опубликованная 8 февраля в 17:15 по московскому времени с заголовком «Эмигрировал окончательно: Моргенштерн продал имущество и бизнес в России». В той новости журналист сослался нескольких источников, которые якобы подтвердили информацию о переезде артиста в Дубай. Так, брат музыканта Макс Штерн сообщил, что Моргенштерн окончательно переехал. Агентство опубликовало слова интервьюированного, который отказался обсуждать более подробно причины переезда рэп-исполнителя. Он лишь упомянул, что Алишер почти распродал все имущество и бизнес в России и приобрел дом на берегу Персидского залива.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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