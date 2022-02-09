Российский спортсмен завоевал «бронзу» в шорт-треке

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Семен Елистратов принес России еще одну медаль Олимпиады Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российский спортсмен Семен Елистратов стал призером Олимпийских Игр в Пекине. Он завоевал бронзовую медаль на дистанции 1 500 метров в шорт-треке.

Для Елистратова это третья олимпийская награда. На Играх в Сочи он завоевал «золото», а в корейском Пхенчхане — «бронзу», передает РИА «Новости».

Олимпийским чемпионом Пекина стал Хван Дэ-Хон из Южной Кореи. Второе место занял представитель Канады Стивен Дюбуа.

Семену Елистратову в мае 2022-го исполнится 32 года. Он уроженец Уфы, заслуженный мастер спорта РФ (2013 год).

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Российский спортсмен Семен Елистратов стал призером Олимпийских Игр в Пекине. Он завоевал бронзовую медаль на дистанции 1 500 метров в шорт-треке. Для Елистратова это третья олимпийская награда. На Играх в Сочи он завоевал «золото», а в корейском Пхенчхане — «бронзу», передает РИА «Новости». Олимпийским чемпионом Пекина стал Хван Дэ-Хон из Южной Кореи. Второе место занял представитель Канады Стивен Дюбуа. Семену Елистратову в мае 2022-го исполнится 32 года. Он уроженец Уфы, заслуженный мастер спорта РФ (2013 год).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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