09 февраля 2022

У челябинского бизнесмена из внедорожника украли 2 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, машина, автомобиль, разбитое окно, угон, кража автомобиля, взлом автомобиля
Вор попал в машину, разбив боковое стекло автомобиля Фото:

В Челябинске у местного предпринимателя из личного автомобиля украли два миллиона рублей. В пресс-службе УМВД Челябинска факт кражи подтвердили.

«Преступление произошло во вторник, 8 февраля, около дома на улице Тимирязева, 30. Из автомобиля Range Rover у 49-летнего предпринимателя украли два миллиона рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе городского УМВД.

В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на поиск преступника.

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В Челябинске у местного предпринимателя из личного автомобиля украли два миллиона рублей. В пресс-службе УМВД Челябинска факт кражи подтвердили. «Преступление произошло во вторник, 8 февраля, около дома на улице Тимирязева, 30. Из автомобиля Range Rover у 49-летнего предпринимателя украли два миллиона рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе городского УМВД. В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на поиск преступника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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