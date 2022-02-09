У челябинского бизнесмена из внедорожника украли 2 млн рублей

Вор попал в машину, разбив боковое стекло автомобиля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске у местного предпринимателя из личного автомобиля украли два миллиона рублей. В пресс-службе УМВД Челябинска факт кражи подтвердили.

«Преступление произошло во вторник, 8 февраля, около дома на улице Тимирязева, 30. Из автомобиля Range Rover у 49-летнего предпринимателя украли два миллиона рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе городского УМВД.

В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на поиск преступника.