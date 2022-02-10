Лавров допустил частичную эвакуацию дипломатов РФ из Украины

10 февраля 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

По словам Сергея Лаврова, неосновной персонал дипучреждений может вернуться в РФ из Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Министерство иностранных дел РФ присматривается к ситуации на Украине и может вскоре посоветовать коллегам, находящимся там, вернуться в Россию. Об этом рассказал глава МИД Сергей Лавров. «Когда эвакуируются сотрудники посольств, когда граждане англо-саксонских стран призываются к тому, чтобы из Украины уехать. Мы уже, кстати, задумались сами, может, именно англо-саксы что-то готовят, раз они эвакуируют своих сотрудников. Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой. Я не знаю, какие задумки у наших англо-саксонских коллег», — отметил он на пресс-конференции, трансляцию которой ведет РБК на своем youtube-канале. Пресс-конференция Сергея Лаврова и министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс проходит в Москве 10 февраля. По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, встреча с британским коллегой является беспрецедентной, пишет «Федеральное агентство новостей». Лавров и Трасс обсудят острые региональные и глобальные вопросы, касающиеся евробезопасности, и рассмотрят отношения между Россией и Британией, отмечает деловое издание «Взгляд». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство иностранных дел РФ присматривается к ситуации на Украине и может вскоре посоветовать коллегам, находящимся там, вернуться в Россию. Об этом рассказал глава МИД Сергей Лавров. «Когда эвакуируются сотрудники посольств, когда граждане англо-саксонских стран призываются к тому, чтобы из Украины уехать. Мы уже, кстати, задумались сами, может, именно англо-саксы что-то готовят, раз они эвакуируют своих сотрудников. Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой. Я не знаю, какие задумки у наших англо-саксонских коллег», — отметил он на пресс-конференции, трансляцию которой ведет РБК на своем youtube-канале. Пресс-конференция Сергея Лаврова и министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс проходит в Москве 10 февраля. По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, встреча с британским коллегой является беспрецедентной, пишет «Федеральное агентство новостей». Лавров и Трасс обсудят острые региональные и глобальные вопросы, касающиеся евробезопасности, и рассмотрят отношения между Россией и Британией, отмечает деловое издание «Взгляд».