Куратор ЯНАО в Госдуме РФ раскритиковал образование в регионе

Школьники уезжают из региона учиться в вузах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отсутствие высших учебных заведений в ЯНАО — это серьезная проблема, без них у региона нет будущего. Об этом URA.RU сообщил депутат Госдумы РФ, курирующий округ от партии «Справедливая Россия», Николай Новичков.

«Здесь обязательно нужен свой вуз. Не может у столицы округа быть будущего, если нет своего высшего учебного заведения. Сейчас молодые люди не ассоциируют свое будущее с Ямалом. Молодые люди уезжают учиться и возвращаются уже с психологией вахтовиков, приезжают на время — отработали и уехали», — пояснил свою позицию политик.

Новичков отмечает, что это задача не на будущее, а уже на сейчас. В правительство региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.

Однако были моменты, которые политик оценил — строительство жилья, объектов инфраструктуры и выстраивание городов ЯНАО вокруг определенной миссии. «Это вопрос не просто красивой упаковки. Это история про то, где будут работать люди», — уточнил Новичков рассказывая о миссии муниципалитетов.