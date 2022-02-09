09 февраля 2022

Куратор ЯНАО в Госдуме РФ раскритиковал образование в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники уезжают из региона учиться в вузах Фото:

Отсутствие высших учебных заведений в ЯНАО — это серьезная проблема, без них у региона нет будущего. Об этом URA.RU сообщил депутат Госдумы РФ, курирующий округ от партии «Справедливая Россия», Николай Новичков.

«Здесь обязательно нужен свой вуз. Не может у столицы округа быть будущего, если нет своего высшего учебного заведения. Сейчас молодые люди не ассоциируют свое будущее с Ямалом. Молодые люди уезжают учиться и возвращаются уже с психологией вахтовиков, приезжают на время — отработали и уехали», — пояснил свою позицию политик.

Новичков отмечает, что это задача не на будущее, а уже на сейчас. В правительство региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.

Однако были моменты, которые политик оценил — строительство жилья, объектов инфраструктуры и выстраивание городов ЯНАО вокруг определенной миссии. «Это вопрос не просто красивой упаковки. Это история про то, где будут работать люди», — уточнил Новичков рассказывая о миссии муниципалитетов.

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Отсутствие высших учебных заведений в ЯНАО — это серьезная проблема, без них у региона нет будущего. Об этом URA.RU сообщил депутат Госдумы РФ, курирующий округ от партии «Справедливая Россия», Николай Новичков. «Здесь обязательно нужен свой вуз. Не может у столицы округа быть будущего, если нет своего высшего учебного заведения. Сейчас молодые люди не ассоциируют свое будущее с Ямалом. Молодые люди уезжают учиться и возвращаются уже с психологией вахтовиков, приезжают на время — отработали и уехали», — пояснил свою позицию политик. Новичков отмечает, что это задача не на будущее, а уже на сейчас. В правительство региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был. Однако были моменты, которые политик оценил — строительство жилья, объектов инфраструктуры и выстраивание городов ЯНАО вокруг определенной миссии. «Это вопрос не просто красивой упаковки. Это история про то, где будут работать люди», — уточнил Новичков рассказывая о миссии муниципалитетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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