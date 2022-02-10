Лавров назвал переговоры с Трасс «разговором немого с глухим»

10 февраля 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Лавров уверен, что Запад не слышит Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Обсуждение Украины с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс было похож на «разговор немого с глухим». Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции. По словам дипломата, Запад не хочет замечать факт отсутствия агрессивных намерений РФ. «Мы сегодня подробно об этом поговорили. Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается, вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения в общем-то упали на неподготовленную почву», — прокомментировал Лавров. Трансляция доступна на РБК. Ранее Лавров рассказал, что МИД присматривается к ситуации на Украине и может вскоре посоветовать коллегам, находящимся там, вернуться в Россию. Пресс-конференция Сергея Лаврова и министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс проходит в Москве 10 февраля. По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, встреча с британским коллегой является беспрецедентной. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Обсуждение Украины с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс было похож на «разговор немого с глухим». Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции. По словам дипломата, Запад не хочет замечать факт отсутствия агрессивных намерений РФ. «Мы сегодня подробно об этом поговорили. Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается, вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения в общем-то упали на неподготовленную почву», — прокомментировал Лавров. Трансляция доступна на РБК. Ранее Лавров рассказал, что МИД присматривается к ситуации на Украине и может вскоре посоветовать коллегам, находящимся там, вернуться в Россию. Пресс-конференция Сергея Лаврова и министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс проходит в Москве 10 февраля. По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, встреча с британским коллегой является беспрецедентной.