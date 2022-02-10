Лавров назвал переговоры с Трасс «разговором немого с глухим»

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Лавров уверен, что Запад не слышит Россию Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Обсуждение Украины с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс было похож на «разговор немого с глухим». Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции. По словам дипломата, Запад не хочет замечать факт отсутствия агрессивных намерений РФ.

«Мы сегодня подробно об этом поговорили. Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается, вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения в общем-то упали на неподготовленную почву», — прокомментировал Лавров. Трансляция доступна на РБК.

Ранее Лавров рассказал, что МИД присматривается к ситуации на Украине и может вскоре посоветовать коллегам, находящимся там, вернуться в Россию. Пресс-конференция Сергея Лаврова и министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс проходит в Москве 10 февраля. По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, встреча с британским коллегой является беспрецедентной.

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Обсуждение Украины с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс было похож на «разговор немого с глухим». Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции. По словам дипломата, Запад не хочет замечать факт отсутствия агрессивных намерений РФ. «Мы сегодня подробно об этом поговорили. Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается, вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения в общем-то упали на неподготовленную почву», — прокомментировал Лавров. Трансляция доступна на РБК. Ранее Лавров рассказал, что МИД присматривается к ситуации на Украине и может вскоре посоветовать коллегам, находящимся там, вернуться в Россию. Пресс-конференция Сергея Лаврова и министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс проходит в Москве 10 февраля. По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, встреча с британским коллегой является беспрецедентной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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