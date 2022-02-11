Володин: фракции ГД определились по вопросу признания ДНР и ЛНР

11 февраля 2022 в 10:42 Размер текста - 17 +

Проект обращения к президенту о признании ДНР и ЛНР рассмотрят в Госдуме 14 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о завершении консультаций с фракциями по поводу проекта обращения к президенту РФ о признании ДНР и ЛНР. Об этом он написал в своем telegram-канале. «„Единая Россия“ высказалась за поставки в ДНР и ЛНР военной продукции, а также оказание социальной помощи… КПРФ и „Справедливая Россия — За правду“ поддержали проект постановления. ЛДПР выступила более радикально», — сообщил Володин, уточнив, что «Новые люди» сформируют свою позицию позже, во время обсуждения. Володин отметил, что проект будет рассматриваться Госдумой 14 февраля. Он добавил, что также есть предложение отправить проект в МИД и другие правительственные органы для получения отзывов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о завершении консультаций с фракциями по поводу проекта обращения к президенту РФ о признании ДНР и ЛНР. Об этом он написал в своем telegram-канале. «„Единая Россия“ высказалась за поставки в ДНР и ЛНР военной продукции, а также оказание социальной помощи… КПРФ и „Справедливая Россия — За правду“ поддержали проект постановления. ЛДПР выступила более радикально», — сообщил Володин, уточнив, что «Новые люди» сформируют свою позицию позже, во время обсуждения. Володин отметил, что проект будет рассматриваться Госдумой 14 февраля. Он добавил, что также есть предложение отправить проект в МИД и другие правительственные органы для получения отзывов.