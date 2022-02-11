Володин: фракции ГД определились по вопросу признания ДНР и ЛНР

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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума
Проект обращения к президенту о признании ДНР и ЛНР рассмотрят в Госдуме 14 февраля Фото:
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о завершении консультаций с фракциями по поводу проекта обращения к президенту РФ о признании ДНР и ЛНР. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«„Единая Россия“ высказалась за поставки в ДНР и ЛНР военной продукции, а также оказание социальной помощи… КПРФ и „Справедливая Россия — За правду“ поддержали проект постановления. ЛДПР выступила более радикально», — сообщил Володин, уточнив, что «Новые люди» сформируют свою позицию позже, во время обсуждения.

Володин отметил, что проект будет рассматриваться Госдумой 14 февраля. Он добавил, что также есть предложение отправить проект в МИД и другие правительственные органы для получения отзывов.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о завершении консультаций с фракциями по поводу проекта обращения к президенту РФ о признании ДНР и ЛНР. Об этом он написал в своем telegram-канале. «„Единая Россия“ высказалась за поставки в ДНР и ЛНР военной продукции, а также оказание социальной помощи… КПРФ и „Справедливая Россия — За правду“ поддержали проект постановления. ЛДПР выступила более радикально», — сообщил Володин, уточнив, что «Новые люди» сформируют свою позицию позже, во время обсуждения. Володин отметил, что проект будет рассматриваться Госдумой 14 февраля. Он добавил, что также есть предложение отправить проект в МИД и другие правительственные органы для получения отзывов.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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