Пермский депутат хочет судиться с коллегой из-за слова «обезьяны»

Депутат Мельчаков якобы оскорбил коллег во время голосования за повестку заседания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат гордумы Александровска (Пермский край) Марина Зимина собирается судиться со своим коллегой Дмитрием Мельчаковым из-за оскорбления. Как рассказала Зимина на своей странице в «ВКонтакте», Мельчаков якобы назвал ее и еще несколько чиновников «обезьянами» в чате в Whatsapp.

«Лично я собираюсь подать заявление в суд за оскорбление личности. Тем более, что в это время я исполняла должностные обязанности депутата», — написала парламентарий у себя на странице. В беседе с URA.RU, Зимина подтвердила, что намерена подать заявление на Мельчакова.

Как рассказывает народная избранница, недавно для аппарата гордумы был создан чат в WhatsApp. Во время голосования за повестку заседания, несколько человек, в том числе и сама Зимина, проголосовали в чате мессенджера за «разное». После этого Дмитрий Мельчаков якобы написал в чате «Обезьяны готовят пакость, зачем разное включили?». Также, как пишет чиновница, депутат отрицает, что он является автором послания. Дмитрию Мельчакову отправлен запрос в социальных сетях — в распоряжении агентства нет номера его телефона. URA.RU готово предоставить ему возможность изложить свою версию событий.