12 февраля 2022
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Пермский депутат хочет судиться с коллегой из-за слова «обезьяны»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Судебное заседание. Курган, чиновники, наручные часы, судебное заседание, суд, депутаты
Депутат Мельчаков якобы оскорбил коллег во время голосования за повестку заседания Фото:

Депутат гордумы Александровска (Пермский край) Марина Зимина собирается судиться со своим коллегой Дмитрием Мельчаковым из-за оскорбления. Как рассказала Зимина на своей странице в «ВКонтакте», Мельчаков якобы назвал ее и еще несколько чиновников «обезьянами» в чате в Whatsapp.

«Лично я собираюсь подать заявление в суд за оскорбление личности. Тем более, что в это время я исполняла должностные обязанности депутата», — написала парламентарий у себя на странице. В беседе с URA.RU, Зимина подтвердила, что намерена подать заявление на Мельчакова.

Как рассказывает народная избранница, недавно для аппарата гордумы был создан чат в WhatsApp. Во время голосования за повестку заседания, несколько человек, в том числе и сама Зимина, проголосовали в чате мессенджера за «разное». После этого Дмитрий Мельчаков якобы написал в чате «Обезьяны готовят пакость, зачем разное включили?». Также, как пишет чиновница, депутат отрицает, что он является автором послания. Дмитрию Мельчакову отправлен запрос в социальных сетях — в распоряжении агентства нет номера его телефона. URA.RU готово предоставить ему возможность изложить свою версию событий.

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Депутат гордумы Александровска (Пермский край) Марина Зимина собирается судиться со своим коллегой Дмитрием Мельчаковым из-за оскорбления. Как рассказала Зимина на своей странице в «ВКонтакте», Мельчаков якобы назвал ее и еще несколько чиновников «обезьянами» в чате в Whatsapp. «Лично я собираюсь подать заявление в суд за оскорбление личности. Тем более, что в это время я исполняла должностные обязанности депутата», — написала парламентарий у себя на странице. В беседе с URA.RU, Зимина подтвердила, что намерена подать заявление на Мельчакова. Как рассказывает народная избранница, недавно для аппарата гордумы был создан чат в WhatsApp. Во время голосования за повестку заседания, несколько человек, в том числе и сама Зимина, проголосовали в чате мессенджера за «разное». После этого Дмитрий Мельчаков якобы написал в чате «Обезьяны готовят пакость, зачем разное включили?». Также, как пишет чиновница, депутат отрицает, что он является автором послания. Дмитрию Мельчакову отправлен запрос в социальных сетях — в распоряжении агентства нет номера его телефона. URA.RU готово предоставить ему возможность изложить свою версию событий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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