В ХМАО вспыхнул локомотив

В результате пожара пострадал локомотив Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Локомотив вспыхнул в Югре. Об этом сообщает в своем telegram-канале Уральская транспортная прокуратура.

«На перегоне Вах-Манчем участка Тобольск—Сургут Свердловской железной дороги произошло задымление и последующее возгорание локомотива, который следовал в составе грузового поезда из 72 вагонов», — говорится в сообщении. Воспламенение было ликвидировано локомотивной бригадой.

В Уральской транспортной прокуратуре уточнили, что пострадавших нет, поезда не задерживались. По факту происшествия ведется проверка.