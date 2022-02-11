11 февраля 2022
10 февраля 2022

В ХМАО вспыхнул локомотив

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей железнодорожной техники. Челябинск, локомотив, ржд, музей железнодорожной техники, железная дорога
В результате пожара пострадал локомотив Фото:

Локомотив вспыхнул в Югре. Об этом сообщает в своем telegram-канале Уральская транспортная прокуратура.

«На перегоне Вах-Манчем участка Тобольск—Сургут Свердловской железной дороги произошло задымление и последующее возгорание локомотива, который следовал в составе грузового поезда из 72 вагонов», — говорится в сообщении. Воспламенение было ликвидировано локомотивной бригадой.

В Уральской транспортной прокуратуре уточнили, что пострадавших нет, поезда не задерживались. По факту происшествия ведется проверка.

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Локомотив вспыхнул в Югре. Об этом сообщает в своем telegram-канале Уральская транспортная прокуратура. «На перегоне Вах-Манчем участка Тобольск—Сургут Свердловской железной дороги произошло задымление и последующее возгорание локомотива, который следовал в составе грузового поезда из 72 вагонов», — говорится в сообщении. Воспламенение было ликвидировано локомотивной бригадой. В Уральской транспортной прокуратуре уточнили, что пострадавших нет, поезда не задерживались. По факту происшествия ведется проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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